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Важлива віха на шляху в ЄС: Брюссель готує початок переговорів з Україною

23:56 03.06.2026 Ср
1 хв
З яких саме складних питань розпочнуться дискусії?
aimg Катерина Коваль
Важлива віха на шляху в ЄС: Брюссель готує початок переговорів з Україною Фото: перший етап переговорів охопить фундаментальні питання (Getty Images)
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Головування Кіпру в Раді ЄС 3 червня розпочало підготовку до формального відкриття першого кластера переговорів про вступ України та Молдови до Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головування Кіпру в Раді ЄС.

Що відбулося

Кіпрське головування ініціювало підготовчий процес для формального відкриття першого кластера переговорів про членство України та Молдови в ЄС.

У найближчі дні головування продовжить роботу над фіналізацією обговорень у Раді ЄС.

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Що це означає

Перший кластер переговорів охоплює фундаментальні питання - верховенство права, демократію та основні права. Його відкриття є обов'язковим кроком на шляху до повноправного членства в ЄС.

Головування Кіпру назвало цей крок "важливою віхою" на євроінтеграційному шляху обох країн і "сильним сигналом єдності та рішучості ЄС".

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав ЄС якнайшвидше відкрити перший переговорний кластер щодо вступу України, наголосивши, що двосторонні суперечки між Києвом і Будапештом не повинні блокувати євроінтеграційний курс країни.

За оцінками європейських посадовців, Україна здатна пройти більшість переговорних етапів протягом наступних 12-18 місяців.

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