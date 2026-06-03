Важная веха на пути в ЕС: Брюссель готовит начало переговоров с Украиной
Председательство Кипра в Совете ЕС 3 июня начало подготовку к формальному открытию первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председательства Кипра в Совете ЕС.
Что произошло
Кипрское председательство инициировало подготовительный процесс для формального открытия первого кластера переговоров о членстве Украины и Молдовы в ЕС.
В ближайшие дни председательство продолжит работу над финализацией обсуждений в Совете ЕС.
Что это означает
Первый кластер переговоров охватывает фундаментальные вопросы - верховенство права, демократию и основные права. Его открытие является обязательным шагом на пути к полноправному членству в ЕС.
Председательство Кипра назвало этот шаг "важной вехой" на евроинтеграционном пути обеих стран и "сильным сигналом единства и решимости ЕС".
Напомним, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц призвал ЕС как можно быстрее открыть первый переговорный кластер по вступлению Украины, подчеркнув, что двусторонние споры между Киевом и Будапештом не должны блокировать евроинтеграционный курс страны.
По оценкам европейских чиновников, Украина способна пройти большинство переговорных этапов в течение следующих 12-18 месяцев.