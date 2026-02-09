Важлива поступка для українців: у Литві змінили правила іспитів на посвідчення водія

За словами представника МВС Литви Владислава Кондратовича, відомство отримало численні прохання від громадян України. Багато з них приїхали до країни, рятуючись від повномасштабного вторгнення Росії, і потребують доступу до державних послуг рідною мовою.

"Ми не могли залишитися байдужими. Таким чином ми висловлюємо солідарність з Україною та її громадянами", - зазначив урядовець.

Раніше така послуга була доступна лише п'ятьма іноземними мовами. У січні 2026 року в Литві провели понад 10,8 тисячі іспитів. Серед них литовською мовою складали іспит 9 926 осіб, англійською - 815, польською - 68, іспанською - 8 та французькою - 6.

У Литві бажаючі здати теоретичний іспит з водіння можуть зареєструватися онлайн.