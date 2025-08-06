Де за кордоном обмінюють українські права на іноземні без іспитів: список країн
Громадяни України, які виїхали за кордон, мають можливість обміняти українське посвідчення водія на іноземне - без складання теоретичних і практичних іспитів. Відповідні міжнародні договори вже діють із низкою країн світу.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного сервісного центру (ГСЦ) МВС.
В яких країнах світу можна обміняти права без іспитів
Громадянам розповіли, що можливість обміну українського посвідчення водія на іноземне - без складання теоретичних і практичних іспитів - забезпечена міжнародними договорами про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія (які вже набули чинності).
Зазначається, що такі міжнародні угоди вже діють з п'ятьма країнами світу:
- з Іспанією - з 2010 року;
- з Італією - з 2016 року;
- з Об'єднаними Арабськими Еміратами (ОАЕ) - з 2021 року;
- з Туреччиною - з 2023 року;
- з Литвою - з 2023 року.
Це означає, що громадяни України, які переїхали на тимчасове або постійне проживання до цих країн, можуть:
- звернутися до місцевих компетентних органів;
- обміняти своє українське посвідчення водія на відповідний документ іноземної держави (без складання теоретичних і практичних іспитів).
Уточнюється, що перелік категорій посвідчень водія, які підлягають обміну, визначений в кожному конкретному міжнародному договорі.
У ГСЦ МВС повідомили також, що з 20 травня 2021 року відповідно до документа "The Driving Licences Order 2021" у Великій Британії здійснюється односторонній обмін українських посвідчень водія на британські - для категорії B.
Також розглядається можливість розширення обміну й для категорії C.
Простий обмін українського водійського посвідчення "працює" в деяких країнах світу (ілюстрація: hsc.gov.ua)
З якими країнами ГСЦ МВС розширює співпрацю
Українцям повідомили також, що Головний сервісний центр МВС продовжує активну роботу:
- у сфері євроінтеграції;
- щодо розширення співпраці з іноземними країнами у питанні взаємного визнання та обміну посвідчень водія.
Наразі розпорядженням Кабінету міністрів України від 29 квітня 2025 року №403-р схвалено проект угоди між КМУ та урядом Латвійської Республіки про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.
Крім того, у червні 2025 року - під час візиту прем'єр-міністра України до Французької Республіки - сторони підписали Декларацію про наміри, яка стане основою для майбутньої угоди.
Що важливо знати водіям з України в Євросоюзі
На тлі збройної агресії РФ проти України Європейський Союз запровадив тимчасові спеціальні правила для українських водіїв.
Так, з 28 липня 2022 року діє Регламент Європейського Парламенту та Ради від 18 липня 2022 року №2022/1280/ЄС, який передбачає:
- можливість користуватися українським посвідченням водія без його обміну - якщо громадянин України перебуває під тимчасовим або належним захистом у країні - члені ЄС (впродовж усього періоду перебування під захистом);
- можливість отримати тимчасове водійське посвідчення зразка ЄС без складання іспитів (на період перебування під захистом) - у разі втрати або викрадення посвідчення;
- можливість використання посвідчень водія, виданих вперше, термін дії яких закінчився після 31 грудня 2021 року - вони залишаються дійсними, якщо Україна офіційно продовжила їхню дію та повідомила про це Європейську Комісію (відповідна інформація була надана нотою Посольства України при ЄС від 29 липня 2022 року №3111/22-300-55584).
Нагадаємо, раніше ми пояснювали, що робити водіям, якщо їхні права не відображаються онлайн (в електронному Кабінеті водія чи в "Дії") - як легко оновити дані без походу в МВС.
Крім того, ми розповідали, в яких країнах світу можна їздити за кермом з українським посвідченням водія та як за потреби оформити міжнародне посвідчення водія (швидко та без іспитів).
Читайте також, чи можна сідати за кермо із простроченим водійським посвідченням під час війни.
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