Украинцам в Литве станет проще сдать водительский экзамен: что меняется

Фото: Экзамен на водительские права (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

С сегодняшнего дня, 9 февраля, в литовском государственном предприятии Regitra теоретический экзамен на получение водительского удостоверения можно сдать на украинском языке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

По словам представителя МВД Литвы Владислава Кондратовича, ведомство получило многочисленные просьбы от граждан Украины. Он обратил внимание на то, что многие украинцы приехали в страну из-за полномасштабного военного вторжения РФ, и этим людям важно получать доступ к государственным услугам на родном языке.

"Мы не могли остаться равнодушными. Таким образом мы выражаем солидарность с Украиной и ее гражданами, которым предоставили статус временной защиты в Литве", - отметил чиновник.

Ранее такая услуга была доступна только на пяти иностранных языках. В январе 2026 года в Литве провели более 10,8 тысячи экзаменов. Среди них на литовском языке сдавали экзамен 9 926 человек, на английском - 815, на польском - 68, на испанском - 8 и французском - 6.

В Литве желающие сдать теоретический экзамен по вождению могут зарегистрироваться онлайн.

Напомним, украинское национальное водительское удостоверение признают в 89 странах мира, поэтому во многих государствах можно управлять авто без оформления международных прав. РБК-Украина писало, при каком условии украинские права действительны за рубежом и когда их нужно обменивать, если документ не соответствует международным требованиям.

Украинцы за рубежом могут обменять украинское водительское удостоверение на иностранное без сдачи экзаменов в ряде стран, с которыми Украина имеет соответствующие международные соглашения.

