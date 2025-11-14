Важкі бої за кожен клаптик землі. Штурмовики просуваються в бік Успенівки

Валентин Манько, начальник Управління штурмових підрозділів, разом із командиром 33-го славнозвісного полку записали відеозвернення поблизу Гуляйполя, деталізувавши хід важких боїв на напрямку Вишневе, Рівнопілля, Новомиколаївка, Солодке та Успенівка.

"За нами Гуляйполе, попереду Рівнопілля, Новомиколаївка, Солодке, Успенівка... Ідуть важкі бої за кожен клаптик нашої землі, за кожен населений пункт", - наголосив Валентин Манько.

Він підтвердив, що бої ведуться буквально за кожен квадратний метр, зокрема за Солодке та Рівнопілля. Незважаючи на складнощі, українські штурмові підрозділи стійко тримають оборону та просуваються вперед.

Подяка та бойовий дух штурмовиків

Начальник Управління штурмових підрозділів висловив глибоку вдячність штурмовим підрозділам за їх відданість справі та високий професіоналізм. Він особливо відзначив:

5-ту Окрему штурмову бригаду (ОШБр)

33-й Окремий штурмовий полк (ОШП)

225-й Окремий штурмовий полк (ОШП)

214-ту Окрему штурмову бригаду (ОШБ) (згадується у тексті звернення)

24-й Окремий штурмовий батальйон (ОШБ) (згадується у тексті звернення)

За його словами, ці підрозділи "чітко виставили, всіма силами виставилися рубежем блокування для противника" і зараз "зачищають, просуваються вперед в бік Успенівки".

Складнощі та співвідношення сил

Командир 33-го полку додав, що погодні умови, зокрема туман, тимчасово завадили спостереженню, чим скористався противник для спроби просочитися в деякі населені пункти. Проте, це не означає, що ці пункти вже втрачені.

"Дуже важко, так, противника в нас, мабуть, разів 7-8 більше, ніж нас. Один до восьми. Десь один до восьми противника. Але і вмирають вони так само, десь один до восьми. Тому трошки треба часу, щоб ми їх перемололи," - пояснив Валентин Манько, закликавши українців не панікувати та дочекатися результатів роботи бійців.

"Настрій бойовий, це саме головне. Від штурмовиків не може бути іншого настрою", - підсумував він.

На завершення Валентин Манько звернувся до всього українського народу. "І прошу вас підтримати нас молитвою і вдячністю. Моліться Богу, вірте в Збройні сили, вірте в штурмові війська. Слава Україні! Вірте в ЗСУ! Героям Слава!", - сказав начальник Управління штурмових підрозділів.