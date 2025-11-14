RU

Трудные бои за каждый клочок земли. Штурмовики продвигаются в сторону Успеновки

Фото: в Штурмовых войсках рассказали о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Начальник Управления штурмовых подразделений Валентин Манько и один из командиров 33-го штурмового полка сообщили о сложной ситуации и боевом настроении на передовой, поблагодарив защитников за профессионализм.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на обращение Валентина Манько в Facebook.

Валентин Манько, начальник Управления штурмовых подразделений, вместе с командиром 33-го славного полка записали видеообращение вблизи Гуляйполя, детализировав ход тяжелых боев в направлении Вишневое, Ровнополье, Новониколаевка, Солодкое и Успеновка.

"За нами Гуляйполе, впереди Ровнополья, Новониколаевка, Солодкое, Успеновка... Идут тяжелые бои за каждый клочок нашей земли, за каждый населенный пункт", - подчеркнул Валентин Манько.

Он подтвердил, что бои ведутся буквально за каждый квадратный метр, в частности, за Солодкое и Ровнополье. Несмотря на сложности, украинские штурмовые подразделения устойчиво держат оборону и продвигаются вперед.

Благодарность и боевой дух штурмовиков

Начальник Управления штурмовых подразделений выразил глубокую признательность штурмовым подразделениям за их преданность делу и высокий профессионализм. Он особо отметил:

  • 5-ю Отдельную штурмовую бригаду (ОШБр)
  • 33-й Отдельный штурмовой полк (ОШП)
  • 225-й Отдельный штурмовой полк (ОШП)
  • 214-я Отдельная штурмовая бригада (ОШБ) (упоминается в тексте обращения)
  • 24-й Отдельный штурмовой батальон (ОШБ) (упоминается в тексте обращения)

По его словам, эти подразделения "четко выставили, всеми силами выставились за рубежом блокировки для противника" и сейчас "зачищают, продвигаются вперед в сторону Успеновки".

Сложности и соотношение сил

Командир 33 полка добавил, что погодные условия, в частности туман, временно помешали наблюдению, чем воспользовался противник для попытки проникнуть в некоторые населенные пункты. Однако это не означает, что эти пункты уже потеряны.

"Очень тяжело, да, противника у нас, пожалуй, раз 7-8 больше, чем нас. Один к восьми. Где-то один к восьми противнику. Но и умирают они так же, где-то один к восьми. Поэтому немного нужно времени, чтобы мы их перемололи," - пояснил Валентин Манько, призвав украинцев не паниковать и дождаться результатов.

"Настроение боевое, это самое главное. От штурмовиков не может быть иного настроения", - подытожил он.

В завершение Валентин Манько обратился ко всему украинскому народу. "И прошу вас поддержать нас молитвой и благодарностью. Молитесь Богу, верьте в Вооруженные силы, верьте в штурмовые войска. Слава Украине! Верьте в ВСУ! Героям Слава!", - сказал начальник Управления штурмовых подразделений.

Ситуация в Запорожской области

Как сообщалось, украинские силы вынужденно отступили с ряда позиций в районе Ровнополья, а также вблизи населенных пунктов Новоуспеновское, Новое, Охотное, Успеновка и Новониколаевка в Запорожской области.

Также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что во время российского наступления оккупанты смогли захватить три населенных пункта, а еще через два продолжаются ожесточенные бои.

Напомним, 13 ноября президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Запорожскую область провел совещание по безопасности с военным командованием из-за обострения на Юге.

Запорожская областьВооруженные силы УкраиныВойна России против Украины