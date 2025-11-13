Рівнопілля, Степногірськ, Покровське: Зеленський провів нараду через загострення на Півдні

Основну увагу приділили оперативній обстановці на Півдні, зокрема в районі Рівнопілля, де обговорювали завдання бригад і полків, а також військові та кадрові заходи для стабілізації ситуації.

Окремо розглянули питання укріплення інженерними спорудами на Степногірському напрямку, евакуацію цивільного населення з визначених районів і протиповітряний захист доріг, логістичних шляхів та критичної інфраструктури Запоріжжя. Також було заслухано доповідь щодо ситуації в районі Покровського.

Після наради Зеленський зустрівся з воїнами 17-го армійського корпусу, подякував їм за службу й захист України, а також вручив державні нагороди.

"Схід України - великий виклик. І тут, на Оріхівському напрямку, завжди було гаряче. Я дякую усім солдатам, офіцерам, сержантам за те, що ви захищаєте наші міста, Запорізьку область і саме Запоріжжя, яке дуже важливе. Ворог його хоче, але ми маємо його захистити", - наголосив президент.

Зеленський також обговорив із командирами бригад заходи щодо стабілізації ситуації на напрямку, підвищення ефективності рекрутингу та мотивації українських воїнів.