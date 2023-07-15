"Важка щоденна робота". МВС показало штурм ворожих позицій в Запорізькій області

"На Запорізькому напрямку військовослужбовці Нацгвардії штурмували одну із позицій ворога, наблизившись майже впритул", - повідомили правоохоронці.

За їх словами на відео можна побачити, яким чином українські військові виборюють назад свої території.

"Так виглядає просування та важка щоденна робота, яка стоїть за кожним метром повернутої території", - наголосили в МВС.

За даними міністерства, після успішного виконання задачі під прикриттям вогню з БТР, бійці НГУ перемістилися на укріплені позиції.

Ситуація на фронті

Як пише Генеральний штаб ЗСУ, ворог зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Втрати російської армії

За даними Генштабу ЗСУ, Росія на війні проти України втратила вже понад 237 тисяч своїх солдатів. За останню добу ЗСУ знищили ще 590 окупантів.

Російські ЗМІ зазначають, що з початком контрнаступу українських військ у Росії суттєво зросли втрати серед офіцерів та командного складу.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, на півдні України, а саме на Мелітопольському та Бердянському напрямках, де тривають бої, співвідношення втрат українських та російських військових становить 1 до 5,3.

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