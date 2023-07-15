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ЗСУ знищили ще майже 600 окупантів та 14 артсистем: Генштаб оновив втрати ворога

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Субота 15 липня 2023 08:11
ЗСУ знищили ще майже 600 окупантів та 14 артсистем: Генштаб оновив втрати ворога Фото: ЗСУ знищили ще майже 600 окупантів та 14 артсистем (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Минулої доби українські воїни ліквідували ще 590 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 237 180 одиниць живої сили.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 237 180 (+590) осіб ліквідовано;
  • танків - 4102 (+5) од.;
  • бойових броньованих машин - 8019 (+11) од.;
  • артилерійських систем - 4463 (+14) од.;
  • РСЗВ - 680 (+0) од.;
  • засоби ППО - 425 (+2) од.;
  • літаків - 315 (+0) од.;
  • гелікоптерів - 310 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3807 (+24) од.;
  • крилаті ракети - 1273 (+0) од.;
  • кораблі/катери - 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 7036 (+17) од.;
  • спеціальна техніка - 664 (+2) од.

ЗСУ знищили ще майже 600 окупантів та 14 артсистем: Генштаб оновив втрати ворога

Фото: втрати ворога станом на ранок 15 липня (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Яка ситуація на фронті?

Згідно з даними Генерального штабу, наразі ворог зосереджує свої зусилля на:

  • Куп’янському;
  • Лиманському;
  • Бахмутському;
  • Авдіївському;
  • Мар’їнському напрямках.

Як пише Інститут вивчення війни, наші воїни просуваються на усіх ділянках наступу. Тим часом росіяни відновлюють втрачені позиції на затоплених після підриву Каховської ГЕС територіях.

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