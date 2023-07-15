ЗСУ знищили ще майже 600 окупантів та 14 артсистем: Генштаб оновив втрати ворога

Фото: ЗСУ знищили ще майже 600 окупантів та 14 артсистем (Getty Images)

Минулої доби українські воїни ліквідували ще 590 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 237 180 одиниць живої сили.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.07.23 орієнтовно склали: особового складу - близько 237 180 (+590) осіб ліквідовано;

танків - 4102 (+5) од.;

бойових броньованих машин - 8019 (+11) од.;

артилерійських систем - 4463 (+14) од.;

РСЗВ - 680 (+0) од.;

засоби ППО - 425 (+2) од.;

літаків - 315 (+0) од.;

гелікоптерів - 310 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3807 (+24) од.;

крилаті ракети - 1273 (+0) од.;

кораблі/катери - 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 7036 (+17) од.;

спеціальна техніка - 664 (+2) од. Фото: втрати ворога станом на ранок 15 липня (facebook.com/GeneralStaff.ua) Яка ситуація на фронті? Згідно з даними Генерального штабу, наразі ворог зосереджує свої зусилля на: Куп’янському;

Лиманському;

Бахмутському;

Авдіївському;

Мар’їнському напрямках. Як пише Інститут вивчення війни, наші воїни просуваються на усіх ділянках наступу. Тим часом росіяни відновлюють втрачені позиції на затоплених після підриву Каховської ГЕС територіях.