ЗСУ знищили ще майже 600 окупантів та 14 артсистем: Генштаб оновив втрати ворога
Минулої доби українські воїни ліквідували ще 590 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 237 180 одиниць живої сили.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 237 180 (+590) осіб ліквідовано;
- танків - 4102 (+5) од.;
- бойових броньованих машин - 8019 (+11) од.;
- артилерійських систем - 4463 (+14) од.;
- РСЗВ - 680 (+0) од.;
- засоби ППО - 425 (+2) од.;
- літаків - 315 (+0) од.;
- гелікоптерів - 310 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3807 (+24) од.;
- крилаті ракети - 1273 (+0) од.;
- кораблі/катери - 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 7036 (+17) од.;
- спеціальна техніка - 664 (+2) од.
Фото: втрати ворога станом на ранок 15 липня (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Яка ситуація на фронті?
Згідно з даними Генерального штабу, наразі ворог зосереджує свої зусилля на:
- Куп’янському;
- Лиманському;
- Бахмутському;
- Авдіївському;
- Мар’їнському напрямках.
Як пише Інститут вивчення війни, наші воїни просуваються на усіх ділянках наступу. Тим часом росіяни відновлюють втрачені позиції на затоплених після підриву Каховської ГЕС територіях.
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