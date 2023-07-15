"Тяжелая ежедневная работа". МВД показало штурм вражеских позиций в Запорожской области

"На Запорожском направлении военнослужащие Нацгвардии штурмовали одну из позиций врага, приблизившись почти вплотную", - сообщили правоохранители.

По их словам, на видео можно увидеть, каким образом украинские военные отвоевывают обратно свои территории.

"Так выглядит продвижение и тяжелая ежедневная работа, которая стоит за каждым метром возвращенной территории", - отметили в МВД.

По данным министерства, после успешного выполнения задачи под прикрытием огня из БТР, бойцы НГУ переместились на укрепленные позиции.

Ситуация на фронте

Как пишет Генеральный штаб ВСУ, враг сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Потери российской армии

По данным Генштаба ВСУ, Россия на войне против Украины потеряла уже более 237 тысяч своих солдат. За последние сутки ВСУ уничтожили еще 590 оккупантов.

Российские СМИ отмечают, что с началом контрнаступления украинских войск в России существенно выросли потери среди офицеров и командного состава.

По словам замминистра обороны Анны Маляр, на юге Украины, а именно на Мелитопольском и Бердянском направлениях, где продолжаются бои, соотношение потерь украинских и российских военных составляет 1 к 5,3.

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