У Міноборони назвали співвідношення втрат України та Росії на півдні

Співвідношення втрат українських та російських військових на півдні становить 1 до 5,3. На Мелітопольському та Бердянському напрямках наразі тривають гарячі бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника міністра оборони України Ганни Маляр.

"Сили оборони України продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Скрізь тривають гарячі бої. Наші закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - написала Маляр.

Крім того, за її словами, ЗСУ фактично перемолочують там зараз техніку та озброєння ворога, знищують склади зброї, вражають місця компактного знаходження російських військових - відчутно зменшуючи таким чином наступальні та оборонні спроможності окупантів.

Також заступник міністра додала, що через значні втрати РФ у живій силі на півдні деякі ворожі підрозділи відмовляються від участі у бойових діях.

"Співвідношення безповоротних втрат на півдні - 1 до 5,3. Тобто у ворога на півдні гине військовослужбовців у 5,3 рази більше, ніж у нас", - зазначила Маляр.

Контрнаступ ЗСУ

Українські військові вже близько місяця ведуть контрнаступ відразу на трьох напрямках - Мелітопольському, Бахмутському та Бердянському. За даними спікера Східного угруповання військ Сергія Череватого, ЗСУ просунулися на більш ніж кілометр на Бахмутському напрямку за останню добу.

При цьому, наразі відомо про звільнення 9 населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях, а також окупованих територій з 2014 року.

Втрати Росії в Україні

За даними Генштабу ЗСУ, українські військові ліквідували ще 510 окупантів за минулу добу. З початку повномасштабного вторгнення втрати російської армії перевищили 232 тисяч вояків. Також було знищено 20 артсистем та інша техніка росіян.

На Таврійському напрямку ЗСУ за останню добу ліквідували майже дві роти російських окупантів та знищили 28 одиниць ворожої техніки.