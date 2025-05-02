У Ватикані встановили димар для виборів нового Папи: що означатиме чорний і білий дим

Нагадаємо, у зв’язку з підготовкою до конклаву Сікстинську капелу тимчасово закрили для туристів. Це історичне місце проведення конклавів із 1878 року, відоме фресками Мікеланджело та інших майстрів Відродження. Це не лише архітектурна перлина, а й символічний центр католицького світу в період обрання нового Папи.

Смерть Папи Римського Франциска

Папа Римський Франциск помер у понеділок, 21 квітня, коли католики відзначали Великодній понеділок.

Прощання з понтифіком відбулося 26 квітня у Ватикані. Його поховали в римській базиліці Санта Марія Маджоре. Попрощатися з Франциском прийшли близько 400 тисяч людей.

Вже в неділю, 27 квітня, гробницю Папи відкрили для публічного відвідування.

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