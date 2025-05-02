В Ватикане установили дымоход для выборов нового Папы: что будет означать черный и белый дым

В Ватикане завершили подготовку к избранию нового Папы Римского. На крышу Сикстинской капеллы установили специальный дымоход, через который мир узнает о результате голосования кардиналов.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Конклав начнется 7 мая. На крышу Сикстинской капеллы установили специальный дымоход для подачи сигналов об избрании нового Папы Римского.
Во время тайного голосования кардиналы будут использовать дымоход, чтобы известить мир о результате: черный дым будет означать, что решение еще не принято, а белый - что избран новый глава Католической церкви, которая насчитывает 1,4 миллиарда верующих.
Дымоход, смонтированный над терракотовой крышей капеллы XV века, хорошо виден с площади Святого Петра, где ожидается большое скопление верующих. Отметим, последние два конклава - в 2005 и 2013 годах - завершились уже на второй день голосования.
Напомним, в связи с подготовкой к конклаву Сикстинскую капеллу временно закрыли для туристов. Это историческое место проведения конклавов с 1878 года, известное фресками Микеланджело и других мастеров Возрождения. Это не только архитектурная жемчужина, но и символический центр католического мира в период избрания нового Папы.
Папа Римский Франциск умер в понедельник, 21 апреля, когда католики отмечали Пасхальный понедельник.
Прощание с понтификом состоялось 26 апреля в Ватикане. Его похоронили в римской базилике Санта Мария Маджоре. Проститься с Франциском пришли около 400 тысяч человек.
Уже в воскресенье, 27 апреля, гробницу Папы открыли для публичного посещения.
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