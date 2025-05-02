В Ватикане установили дымоход для выборов нового Папы: что будет означать черный и белый дым

Напомним, в связи с подготовкой к конклаву Сикстинскую капеллу временно закрыли для туристов. Это историческое место проведения конклавов с 1878 года, известное фресками Микеланджело и других мастеров Возрождения. Это не только архитектурная жемчужина, но и символический центр католического мира в период избрания нового Папы.

Смерть Папы Римского Франциска

Папа Римский Франциск умер в понедельник, 21 апреля, когда католики отмечали Пасхальный понедельник.

Прощание с понтификом состоялось 26 апреля в Ватикане. Его похоронили в римской базилике Санта Мария Маджоре. Проститься с Франциском пришли около 400 тысяч человек.

Уже в воскресенье, 27 апреля, гробницу Папы открыли для публичного посещения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.