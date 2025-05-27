Не Ватикан. В Росії розповіли, де хотіли б провести наступні переговори з Україною

"Що стосується переговорів Росії та України, якщо ви запитаєте мене, я б знову звернувся до наших турецьких друзів, - у Стамбулі дуже добре", - заявив Лавров під час пресконференції з турецьким колегою Хаканом Фіданом.

Фідан, своєю чергою, заявив, що Туреччина готова надати майданчик для переговорів, оскільки "вважає це своїм обов'язком для забезпечення миру на планеті".