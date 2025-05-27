Не Ватикан. В России рассказали, где хотели бы провести следующие переговоры с Украиной

"Что касается переговоров России и Украины, если вы спросите меня, я бы снова обратился к нашим турецким друзьям, - в Стамбуле очень хорошо", - заявил Лавров во время пресс-конференции с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Фидан, в свою очередь, заявил, что Турция готова предоставить площадку для переговоров, поскольку "считает это своим долгом для обеспечения мира на планете".