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Туреччина готова прийняти новий раунд переговорів Росії та України, - ЗМІ

Вівторок 27 травня 2025 09:24
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Туреччина готова прийняти новий раунд переговорів Росії та України, - ЗМІ Фото: Хакан Фідан, голова Міністерства закордонних справ Туреччини (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Очікується, що під час візиту до Росії голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Туреччини Хакан Фідан підтвердить готовність його країни стати посередником у новому раунді переговорів між Києвом та Москвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hürriyet.

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Під час візиту до Росії Фідан вже зустрівся з диктатором Путіним. Їх зустріч тривала близько години.

Також в рамках дводенного візиту він переговорить з російським колегою Сергієм Лавровим й головою Міністерства оборони Росії Андрієм Білоусовим.

Як пише видання, під час поїздки Фідан підкреслить прихильність Туреччини до справедливого й тривалого миру в повномасштабній війні та підтвердить готовність країни зробити свій внесок в якості посередника у новому раунді переговорів.

Окрім того, Фідан зустрівся з помічником Путіна Володимиром Мединським.

Переговори Росії та України у Туреччині

16 травня відбились перші за декілька років прямі переговори між Києвом та Москвою. Делегації обидвох країн зустрілись в Туреччині. Також до країни прибув президент Володимир Зеленський із наміром провести зустріч з Путіним, але останній проігнорував заклик до діалогу.

Під час переговорів делегацію України очолював міністр оборони Рустем Умєров, а Росії - радник Путіна Володимир Мединський.

Під час зустрічі сторони обговорили масштабний обмін полоненими у форматі "тисяча на тисячу". Обмін відбувся цими вихідними в три етапи.

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