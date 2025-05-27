Туреччина готова прийняти новий раунд переговорів Росії та України, - ЗМІ
Очікується, що під час візиту до Росії голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Туреччини Хакан Фідан підтвердить готовність його країни стати посередником у новому раунді переговорів між Києвом та Москвою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hürriyet.
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Під час візиту до Росії Фідан вже зустрівся з диктатором Путіним. Їх зустріч тривала близько години.
Також в рамках дводенного візиту він переговорить з російським колегою Сергієм Лавровим й головою Міністерства оборони Росії Андрієм Білоусовим.
Як пише видання, під час поїздки Фідан підкреслить прихильність Туреччини до справедливого й тривалого миру в повномасштабній війні та підтвердить готовність країни зробити свій внесок в якості посередника у новому раунді переговорів.
Окрім того, Фідан зустрівся з помічником Путіна Володимиром Мединським.
Переговори Росії та України у Туреччині
16 травня відбились перші за декілька років прямі переговори між Києвом та Москвою. Делегації обидвох країн зустрілись в Туреччині. Також до країни прибув президент Володимир Зеленський із наміром провести зустріч з Путіним, але останній проігнорував заклик до діалогу.
Під час переговорів делегацію України очолював міністр оборони Рустем Умєров, а Росії - радник Путіна Володимир Мединський.
Під час зустрічі сторони обговорили масштабний обмін полоненими у форматі "тисяча на тисячу". Обмін відбувся цими вихідними в три етапи.
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