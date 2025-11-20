Вашингтон сколихнули акції за імпічмент Трампа: тисячі вийшли на вулиці

Подія стала черговим проявом громадського невдоволення в рік, який у США вже назвали рекордним за кількістю демонстрацій.

Акція у Вашингтоні проходить на тлі масштабних протестних рухів по всій країні. Лише минулого місяця понад 7 мільйонів американців взяли участь у маршах «Без королів» після історично довгого припинення роботи уряду. Організатори нової акції наголошують, що протест у столиці має особливе значення, адже «відбувається під вікнами президента».

Протести тривали кілька днів і включали різні формати - від мітингів до музичних виступів та політичного стендапу.

У програмі:

Четвер: стартовий мітинг, після якого активісти вирушили на "рекордне лобіювання імпічменту". До маршу приєднався член Палати представників Ел Ґрін, відомий своєю критикою Трампа.

П’ятниця: тренінги для лобістів, мітинг ветеранів та комедійний вечір зі стендапом.

Субота: основний мітинг біля Меморіалу Лінкольна з виступами гуртів Dropkick Murphys та Earth to Eve. Увечері пройшов благодійний концерт за участі кількох музичних колективів.

Організатори заявили, що протест має політичну мету, а не розважальний характер:

"Ми розважимося, але це не заради розваги. Ми хочемо змінити траєкторію подій у країні. Нас має бути стільки, щоб нас неможливо було ігнорувати".

Очікувану кількість учасників протесту організатори не розкривають. Білий дім також не надав коментарів.

Хто стоїть за протестом

"Усунення режиму" координує широка коаліція з майже 20 організацій, серед яких 50501, Citizens' Impeachment, Gaslit Nation, Flare та Remember Your Oath.

У заяві коаліції йдеться:

"Пом’якшення саботажу американської демократії недостатньо. Наше завдання - підняти вимогу усунення з посади на новий рівень і посилити тиск на законодавців".

Організації наголошують, що імпічмент Трампа є, на їхню думку, "конституційним імперативом", і закликають американців активізуватися, щоб примусити владу діяти.