Палата представників США майже одноголосно підтримала розкриття "файлів Епштейна"
Палата представників США проголосувала за законопроєкт, який зобов'язує Мін'юст розкрити всі матеріали розслідування у справі скандального Джеффрі Епштейна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
427 членів Палати представників підтримали законопроєкт, і тільки один був проти. Йдеться про республіканця Клея Гіггінса.
Гіггінс вважає, що така ініціатива може нашкодити невинним людям.
"Він перекреслює 250 років роботи системи кримінального правосуддя в Америці. У нинішньому вигляді цей законопроєкт розкриває інформацію і завдає шкоди тисячам невинних людей - свідкам, людям, які надавали алібі, членам сімей тощо", - зазначив він.
Також республіканець додав, що підтримає ініціативу, якщо Сенат внесе правки, щоб захистити жертв злочинів Епштейна та інших американців, які були згадані в матеріалах справи.
Зі свого боку спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що обговорив із лідером більшості в Сенаті Джоном Туном можливість внесення правок після ухвалення документа в Палаті, щоб краще захистити постраждалих.
Скандал навколо "файлів Епштейна"
Нагадаємо, у США спалахнув новий виток скандалу навколо справи мільярдера Джеффрі Епштейна після публікації понад 20 тисяч сторінок матеріалів Комітетом з нагляду Палати представників.
Документи містять численні згадки президента Дональда Трампа, що створило для нього серйозні іміджеві проблеми.
Оприлюднені листи містять згадки про зустрічі Трампа з Епштейном, коментарі про його поведінку та критичні оцінки його характеру. Ці фрагменти стали основою для нових спекуляцій, незважаючи на заяви Білого дому про те, що матеріали нічого не доводять.
