ua en ru
Ср, 19 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Палата представників США майже одноголосно підтримала розкриття "файлів Епштейна"

Вашингтон, Вівторок 18 листопада 2025 23:08
UA EN RU
Палата представників США майже одноголосно підтримала розкриття "файлів Епштейна" Фото: Майк Джонсон, спікер Палати представників США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Палата представників США проголосувала за законопроєкт, який зобов'язує Мін'юст розкрити всі матеріали розслідування у справі скандального Джеффрі Епштейна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

427 членів Палати представників підтримали законопроєкт, і тільки один був проти. Йдеться про республіканця Клея Гіггінса.

Гіггінс вважає, що така ініціатива може нашкодити невинним людям.

"Він перекреслює 250 років роботи системи кримінального правосуддя в Америці. У нинішньому вигляді цей законопроєкт розкриває інформацію і завдає шкоди тисячам невинних людей - свідкам, людям, які надавали алібі, членам сімей тощо", - зазначив він.

Також республіканець додав, що підтримає ініціативу, якщо Сенат внесе правки, щоб захистити жертв злочинів Епштейна та інших американців, які були згадані в матеріалах справи.

Зі свого боку спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що обговорив із лідером більшості в Сенаті Джоном Туном можливість внесення правок після ухвалення документа в Палаті, щоб краще захистити постраждалих.

Скандал навколо "файлів Епштейна"

Нагадаємо, у США спалахнув новий виток скандалу навколо справи мільярдера Джеффрі Епштейна після публікації понад 20 тисяч сторінок матеріалів Комітетом з нагляду Палати представників.

Документи містять численні згадки президента Дональда Трампа, що створило для нього серйозні іміджеві проблеми.

Оприлюднені листи містять згадки про зустрічі Трампа з Епштейном, коментарі про його поведінку та критичні оцінки його характеру. Ці фрагменти стали основою для нових спекуляцій, незважаючи на заяви Білого дому про те, що матеріали нічого не доводять.

Детальніше про те, як справа Епштейна вдарила по іміджу Трампа, - в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Конгресс США
Новини
Україна отримає першу зенітну установку Skyranger 35 на базі Leopard 1: названо терміни
Україна отримає першу зенітну установку Skyranger 35 на базі Leopard 1: названо терміни
Аналітика
Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського