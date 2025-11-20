Вашингтон всколыхнули акции за импичмент Трампа: тысячи вышли на улицы

Событие стало очередным проявлением общественного недовольства в год, который в США уже назвали рекордным по количеству демонстраций.

Акция в Вашингтоне проходит на фоне масштабных протестных движений по всей стране. Только в прошлом месяце более 7 миллионов американцев приняли участие в маршах "Без королей" после исторически долгого прекращения работы правительства. Организаторы новой акции отмечают, что протест в столице имеет особое значение, ведь "происходит под окнами президента".

Протесты продолжались несколько дней и включали различные форматы - от митингов до музыкальных выступлений и политического стендапа.

В программе:

Четверг: стартовый митинг, после которого активисты отправились на "рекордное лоббирование импичмента". К маршу присоединился член Палаты представителей Эл Грин, известный своей критикой Трампа.

Пятница: тренинги для лоббистов, митинг ветеранов и комедийный вечер со стендапом.

Суббота: основной митинг у Мемориала Линкольна с выступлениями групп Dropkick Murphys и Earth to Eve. Вечером прошел благотворительный концерт с участием нескольких музыкальных коллективов.

Организаторы заявили, что протест имеет политическую цель, а не развлекательный характер:

"Мы развлечемся, но это не ради развлечения. Мы хотим изменить траекторию событий в стране. Нас должно быть столько, чтобы нас невозможно было игнорировать".

Ожидаемое количество участников протеста организаторы не раскрывают. Белый дом также не предоставил комментариев.

Кто стоит за протестом

"Устранение режима" координирует широкая коалиция из почти 20 организаций, среди которых 50501, Citizens' Impeachment, Gaslit Nation, Flare и Remember Your Oath.

В заявлении коалиции говорится:

"Смягчения саботажа американской демократии недостаточно. Наша задача - поднять требование отстранения от должности на новый уровень и усилить давление на законодателей".

Организации отмечают, что импичмент Трампа является, по их мнению, "конституционным императивом", и призывают американцев активизироваться, чтобы заставить власть действовать.