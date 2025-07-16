Долар зріс до місячного максимуму до світових валют через тарифи Трампа

Долар виріс до кошика основних світових валют до максимуму за місяць. Останній звіт з інфляції в США показав ознаки того, що тарифи президента Дональда Трампа починають впливати на ціни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зростання цін на такі різноманітні товари, як кава, аудіотехніка та предмети домашнього вжитку, призвело до підвищення рівня інфляції в червні, при цьому істотно зросли ціни на імпортовані товари.

Це зміцнило долар і підштовхнуло зростання прибутковості держоблігацій США, оскільки інвестори знизили очікування зниження процентних ставок Федеральною резервною системою цього року. Базова прибутковість 10-річних облігацій досягла місячного максимуму в 4,4950%.

Високі ставки ФРС означають більшу привабливість долара для вкладень.

Євро впав до тритижневого мінімуму 1,1616 долара.

Інфляційний тиск тарифів

За словами Натаніеля Кейсі, інвестиційного стратега Evelyn Partners, зростання цін на основні товари в США "може бути ознакою того, що ми починаємо відчувати певний інфляційний тиск через зростання тарифів", хоча поки що зарано робити остаточні висновки.

"Хоча цей звіт з інфляції не викликає особливої тривоги, різке зростання цін на основні товари та невизначеність, що зберігається, щодо майбутніх ставок мит все одно можуть змусити Федеральну резервну систему і (голову Джерома) Пауелла вагатися в питанні зниження ставок", - сказав Кейсі.

Інвесторів також турбувала перспектива того, що наступником Пауелла може виявитися людина, більш схильна до зниження процентних ставок, що потенційно може спровокувати зростання цін.

Трамп місяцями критикував Пауелла за відсутність пом'якшення політики і неодноразово закликав його піти у відставку. У вівторок Трамп заявив, що перевитрата коштів на реконструкцію вашингтонської штаб-квартири ФРС вартістю 2,5 млрд доларів може призвести до звільнення.

"Додаткова небажана увага до Пауелла посилила думку про те, що ми можемо стати свідками його раннього звільнення та раннього висування кандидатури Трампом", - зазначила Моллі Шварц, макроекономічний стратег з крос-активів у Rabobank.