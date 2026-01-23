Вартість валюти трохи зросла. Який курс в обмінниках

Курс євро на готівковому ринку трохи зріс порівняно з попереднім днем і сягнув майже 51 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу валютного ринку.

Головне

як змінилися готівкові курси,

як закрився міжбанк,

за рахунок чого забезпечувалася стабільність ринку в грудні

Середній курс продажу євро в обмінниках і касах банків 23 січня зріс порівняно з ранком 22 січня (50,88 гривень) на 11 копійок і сягнув 50,99 гривень.

Станом на ранок 23 січня середній курс продажу долара зріс на 2 копійки порівняно з попереднім робочим днем і становив 43,46 гривень.

В обмінних пунктах долар купують у середньому по 42,91 гривні (+0,03 до курсу, який сформувався наприкінці попереднього робочого дня), євро - по 50,27 гривні (+0,05 гривень).

Курс на міжбанку

Вартість валюти також зросла до кінця торгів 22 січня на міжбанківському ринку. Середній курс купівлі-продажу євро збільшився на 15-16 копійок - до 50,60-50,63 гривень відповідно, а курси долара підросли на 14-15 копійок - до 43,16-43,20 гривень.

Попит на гривневі інструменти в грудні

Згідно з Макроекономічним звітом НБУ за січень 2026 року, фізичні особи продовжують зберігати інтерес до гривневих інструментів, що стримує попит на валюту. Разом з інтервенціями НБУ на міжбанківському ринку ці два фактори підтримують стійку ситуацію на валютному ринку. Наприклад, у грудні 2025 року обсяг строкових депозитів у банківській системі зріс на 7,8 млрд гривень, а портфель гривневих облігацій внутрішньої держпозики - на 4,5 млрд гривень.