Стоимость валюты немного выросла. Какой курс в обменниках

Курс евро на наличном рынке немного вырос по сравнению с предыдущим днем и достиг почти 51 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга валютного рынка.

Главное

как изменились наличные курсы,

как закрылся межбанк,

за счет чего обеспечивалась стабильность рынка в декабре

Средний курс продажи евро в обменниках и кассах банков 23 января вырос по сравнению с утром 22 января (50,88 гривен) на 11 копеек и достиг 50,99 гривен.

По состоянию на утро 23 января средний курс продажи доллара вырос на 2 копейки по сравнению с предыдущим рабочим днем и составил 43,46 гривен.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 42,91 гривны (+0,03 к курсу, который сформировался в конце предыдущего рабочего дня), евро – по 50,27 гривны (+0,05 гривен).

Курс на межбанке

Стоимость валюты также выросла к концу торгов 22 января на межбанковском рынке. Средний курс покупки-продажи евро увеличился на 15-16 копеек - до 50,60-50,63 гривен соответственно, а курсы доллара подросли на 14-15 копеек - до 43,16-43,20 гривен.

Спрос на гривневые инструменты в декабре

Согласно Макроэкономическому отчету НБУ за январь 2026 года, физические лица продолжают сохранять интерес к гривневым инструментам, что сдерживает спрос на валюту. Вместе с интервенциями НБУ на межбанковском рынке эти два фактора поддерживают устойчивую ситуацию на валютном рынке. Например, в декабре 2025 года объем срочных депозитов в банковской системы вырос на 7,8 млрд гривен, а портфель гривневых облигаций внутреннего госзайма - на 4,5 млрд гривен.