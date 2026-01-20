Вартість євро досягла нового рекорду. Який курс встановив НБУ
Національний банк підвищив офіційний курс євро до нового максимального рівня - 50,72 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Курс валют: головне
-
Якого рівня досяг офіційний курс євро
-
Як подорожчало євро в обмінниках
-
Чи були передумови для цього
Офіційний курс євро на 21 січня становив 50,72 гривень, що на 42 копійки вище за значення 20 січня. З 1 січня курс євро зріс на 93 копійки.
Курс долара на 21 січня встановлено на рівні 43,25 гривень (-0,02 гривень до попереднього дня).
bank.gov.ua
Зростання євро в обмінниках
В обмінниках і касах банків середній курс продажу євро до 17:00 становив 50,97 гривень, що на 11 копійок вище значення станом на 10:30. При цьому, курс купівлі євро зріс на 7 копійок - до 50,28 гривень.
Вартість долара на готівковому ринку протягом дня практично не змінилася. Курс продажу долара знизився на 2 копійки - до 43,56 гривень, а курс купівлі зріс на 2 копійки - до 43,03 гривень.
Нагадаємо, з 11 січня конфлікт між президентом США Дональдом Трампом і главою ФРС Джеромо Пауеллом загострився, така прокуратура округу Колумбія почала проти глави центробанку кримінальне розслідування щодо використання коштів на ремонт будівлі ФРС. Трамп уже неодноразово заявляв про те. що необхідно знизити ключову ставку ФРС, але центробанк поки не поспішає цього робити.
У коментарі РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий сказав, що цей конфлікт спричиняє зниження курсу долара на міжнародному ринку, що, своєю чергою, веде до подорожчання євро по відношенню до валюти США. Це відображається і на українському валютному ринку - курс євро автоматично зростає.