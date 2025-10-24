ua en ru
Головна » Бізнес » Економіка

Вартість "Роснефти" та "Лукойла" обвалилася на мільярди після нових санкцій США

Росія, П'ятниця 24 жовтня 2025 23:45
UA EN RU
Вартість "Роснефти" та "Лукойла" обвалилася на мільярди після нових санкцій США Ілюстративне фото: "Роснефть" та "Лукойл" втратили мільярди на тлі санкцій (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Акції найбільших нафтових компаній Росії "Роснефть" та "Лукойл" масштабно впали на тлі санкцій США проти них, а також проти їхніх дочірніх структур. Падіння склало кілька мільярдів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання The Moscow Times.

За два дні, за даними біржі, сумарна капіталізація обох компаній скоротилася на 424 млрд рублів (5,2 мільярда доларів). Акції "Роснефти" впали на 3%, компанія втратила 1,56 млрд доларів. Акції "Лукойлу" обвалилися сильніше - на 7,2%, що завдало збитків на 3,66 млрд доларів.

Окремо удар отримав основний власник "Лукойлу", найбагатший мільярдер в Росії Вагіт Алекперов. Він втратив за два дні понад 83 млрд рублів, або трохи понад мільярд доларів.

При цьому, зазначає видання, проблеми тільки починаються: "Роснефть" та "Лукойл" можуть втратити контрагентів та місце на зовнішніх ринках. Тільки за цей рік компанії вже кілька разів стикалися із різким погіршенням фінансових показників: прибуток першої впав у три рази, другою - вдвічі.

Через санкції США "Роснефть" та "Лукойл" можуть мати проблеми з постачаннями нафти в Індію ("Роснефть") та трейдинговими операціями в Дубаях ("Лукойл"). Проблема в тому, що разом з головними компаніями під санкції потрапило 36 їхніх "дочок", тобто лазівок майже немає.

"Експортні обсяги можуть знизитися, поки логістика буде перебудовуватися, а дисконти, ймовірно, розширяться", - сказав виданню Дмитро Польовий, директор з інвестицій Astra Asset Management.

Зазначимо, що на тлі санкцій найбільший індійський нафтовий холдинг Reliance Industries придбав мільйони барелів нафти з країн Близького Сходу і США після введення американських санкцій проти двох російських виробників. А ввечері 24 жовтня холдинг де-факто підтвердив, що відмовляється від подальших закупівель в РФ.

Також китайські державні нафтові компанії призупинили морські закупівлі російської нафти після масштабних санкцій США проти "Роснєфті" та "Лукойла". Мова йде про призупинку постачання щонайменше 500 тисяч барелів на день.

В ніч на 23 жовтня у США оголосили про санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній "Роснефти" та "Лукойл", аби змусити Путіна сісти за стіл переговорів з Україною. Під обмеження попали головні компанії та сумарно 36 їхніх дочірніх структур.

Роснефть ЛУКОЙЛ-Украина Російська Федерація
