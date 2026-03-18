Вартість нафти оновила рекорд після початку війни в Ірані

Згідно з актуальними даними, станом на зараз ціна нафти марки Brent становить понад 111 доларів за барель.

Reuters зазначає, що Іран та Ізраїль обмінялися ударами по ключових енергетичних об’єктах на Близькому Сході, що ускладнило зусилля США щодо стримування турбулентності на ринках.

Промисловий комплекс Рас-Лаффан у Катарі, де знаходиться найбільший у світі завод з експорту скрапленого природного газу, зазнав значних пошкоджень.

Оскільки військова операція не мала ознак затихання, зазначає агентство, ціни на нафту марки Brent почали стрімко зростати.

Вплив війни в Ірані на ринок нафти

Після ударів США та Ізраїлю по іранських об’єктах Тегеран оголосив про закриття Ормузької протоки. Ця протока між Іраном і Оманом є одним із ключових маршрутів світової торгівлі нафтою.

У 2025 році через неї щодня проходило близько 13 млн барелів, або приблизно 31% морських поставок. Протока є основною транспортною артерією для арабських монархій, Іраку та Ірану.

Американська розвідка також фіксувала мінування судноплавного каналу. Президент США Дональд Трамп заявив, що якщо міни дійсно були встановлені, "військові наслідки для Ірану будуть безпрецедентними".

Зазначимо, європейські країни, зокрема Франція та Італія, розпочали непублічні переговори з Тегераном, щоб гарантувати безпечний прохід суден через Ормузьку протоку та відновити постачання енергоносіїв.