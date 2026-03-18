Стоимость нефти обновила рекорд после начала войны в Иране

Согласно актуальным данным, по состоянию на сейчас цена нефти марки Brent составляет более 111 долларов за баррель.

Reuters отмечает, что Иран и Израиль обменялись ударами по ключевым энергетическим объектам на Ближнем Востоке, что осложнило усилия США по сдерживанию турбулентности на рынках.

Промышленный комплекс Рас-Лаффан в Катаре, где находится крупнейший в мире завод по экспорту сжиженного природного газа, получил значительные повреждения.

Поскольку военная операция не имела признаков затишья, отмечает агентство, цены на нефть марки Brent начали стремительно расти.

Влияние войны в Иране на рынок нефти

После ударов США и Израиля по иранским объектам Тегеран объявил о закрытии Ормузского пролива. Этот пролив между Ираном и Оманом является одним из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью.

В 2025 году через него ежедневно проходило около 13 млн баррелей, или примерно 31% морских поставок. Пролив является основной транспортной артерией для арабских монархий, Ирака и Ирана.

Американская разведка также фиксировала минирование судоходного канала. Президент США Дональд Трамп заявил, что если мины действительно были установлены, "военные последствия для Ирана будут беспрецедентными".

Отметим, европейские страны, в частности Франция и Италия, начали непубличные переговоры с Тегераном, чтобы гарантировать безопасный проход судов через Ормузский пролив и возобновить поставки энергоносителей.