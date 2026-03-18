США відкривають доступ до нафти Венесуели через війну з Іраном

22:35 18.03.2026 Ср
2 хв
Нафта з Венесуели може стати вирішенням проблеми цін на пальне
aimg Сергій Козачук
Фото: США дозволили купувати венесуельську нафту (Getty Images)

Адміністрація перзидента США Дональда Трампа вирішила послабити санкції проти нафтового сектору Венесуели, щоб збільшити світові запаси палива та стримати зростання цін на бензин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Деталі рішення

За даними AP, американським компаніям офіційно дозволили вести бізнес із державною нафтогазовою компанією Венесуели (PDVSA).

Нова ліцензія дозволяє підприємствам, що працювали до січня 2025 року, купувати венесуельську нафту та реалізовувати її на світових ринках.

Водночас США зберігають контроль над грошовими потоками - платежі не можуть надходити безпосередньо до PDVSA, а мають перераховуватися на спеціальний рахунок під наглядом Вашингтона.

Також заборонені будь-які операції за участю Ірану, Росії, Куби, Північної Кореї та низки китайських організацій.

Причини пом'якшення санкцій

Рішення зумовлене стрімким зростанням цін на енергоносії через війну США та Ізраїлю проти Ірану.

Після того, як Тегеран зупинив рух суден через Ормузьку протоку, вартість палива на американських заправках сягнула максимуму за останні 2,5 роки, перевищивши 3,84 долара за галон.

Окрім нафтових послаблень, Білий дім на 60 днів скасував вимоги Закону Джонса. Це дозволить залучати іноземні судна для перевезення нафти, газу та добрив між портами США, що має здешевити логістику.

Ситуація у Венесуелі

Послаблення санкцій відбувається на тлі радикальних змін у самій Венесуелі. Після усунення Ніколаса Мадуро в ході військової операції США в січні, Дональд Трамп заявив про фактичне управління країною та її ресурсами з боку Вашингтона.

Венесуела володіє найбільшими у світі запасами нафти, проте через корупцію та попередні санкції обсяги видобутку впали з 3,5 млн барелів на день у 1999 році до менш ніж 400 тисяч у 2020 році.

Ситуація на нафтовому ринку

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що адміністрація Дональда Трампа розглядала варіанти послаблення санкцій проти нафтового сектору Венесуели для стабілізації внутрішнього ринку США.

Крім того, на світові ціни на нафту продовжує впливати скасування частини обмежень проти РФ, що вже позначилося на вартості палива. Також експерти аналізували, коли саме подешевшає нафта, яка постачається в обхід іранської морської блокади.

Водночас додатковим фактором збільшення пропозиції на ринку стала домовленість Іраку та Курдистану про відновлення експорту сировини через турецькі порти.

