Вартість хліба в Україні знову зросте. Наскільки подорожчає до кінця року

Неділя 14 вересня 2025 09:50
UA EN RU
Вартість хліба в Україні знову зросте. Наскільки подорожчає до кінця року До кінця року ціни на хліб в Україні можуть зрости (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко, Василина Копитко

"Хліб - всьому голова", - каже відоме українське прислів'я. Проте сьогодні цей "базовий" для багатьох громадян продукт коштує не так вже й дешево.

Як сильно може здорожчати хліб в Україні до кінця року, - розповів економіст Олег Пендзин у матеріалі РБК-Україна "Хліб, м'ясо й яйця знову дорожчають? Що буде з цінами на продукти восени".

Скільки коштує хліб в Україні зараз

Середня вартість хліба в Україні залежить, серед іншого, від його різновиду. Так, у вересні 2025 року:

  • батон вагою 450 г коштує в середньому 29,40 гривні;
  • пшеничний хліб нарізний (650 г) - 47,99 гривні;
  • хліб житній Бородинський (300 г) - 44,90 гривні.

Тим часом реальна вартість у магазинах залежить також від виробника чи фасування.

Наприклад в українській мережі супермаркетів "АТБ-Маркет", ціна батона може становити від 18,50 гривні (350 г, Кулиничі "Нива" нарізаний) до 30,40 гривні (400 г, Agrola "Сихівський").

Вартість хліба в Україні знову зросте. Наскільки подорожчає до кінця рокуСьогоднішня вартість батона в "АТБ-Маркет" (скриншот: atbmarket.com)

Як може змінитись вартість хліба до кінця року

В цілому Пендзин прогнозує зростання в Україні цін на хліб масових сортів, хоча й помірне.

"Незалежно від того, яка буде ціна на зернові, хліб масових сортів не дорожчатиме більше як на 1,5% в місяць", - пояснив експерт.

Отже, за словами економіста, до кінця року "ціна може змінитись максимум на 6-7%".

Він додав також, що ситуація з електроенергією, найімовірніше, не сильно впливатиме на ціну хліба в Україні.

Пояснюється це тим що хлібзаводи виробляють великий асортимент продукції, і у випадку збільшення видатків на світло - "розкидатимуть" їх на інші вироби. Щоб не підвищувати ціну на хліб.

"А от вартість тортів, тістечок та подібних виробів через це може зрости", - визнав Пендзин.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що основні продукти в Україні за рік подорожчали на третину (хоча капуста - здешевшала).

Крім того, ми пояснювали, який хліб краще не купувати, оскільки в ньому майже немає поживних речовин.

Читайте також про види хліба з українських магазинів, які містять надлишок солі, та який хліб вважають однією з найкорисніших альтернатив традиційній випічці.

