Основні продукти в Україні за рік подорожчали на третину, але подешевшала капуста

У серпні 2025 року українці відчули новий виток подорожчання продуктів. Зростання торкнулося майже всіх категорій, крім окремих овочів та цукру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату .

У серпні 2025 року ціни на більшість продуктів харчування зросли у порівнянні з аналогічним місяцем 2024 року.

Найбільше подорожчали яйця, м’ясо та яблука. Водночас за деякими позиціями зафіксовано зниження вартості.

Рекордне зростання цін

За рік ціна на яйця зросла на 77,4% - з 31,4 до 55,8 гривень за десяток. Яблука подорожчали більш ніж удвічі - на 148,2%, з 28,3 до 70,3 гривень за кілограм.

Суттєво піднялися ціни на курятину. Тушки курячі подорожчали на 35,9%, а філе - на 37,5%. Свинина за рік додала у ціні 36,8%, яловичина - майже 23%.

Хліб, крупи та молочні продукти

Вартість хліба зросла на 17-21%. Зокрема, пшеничний з борошна вищого ґатунку подорожчав до 58,6 грн за кілограм.

Серед круп найбільше піднялися ціни на ячні (+37,8%) та гречані (+19,1%).

Молочні продукти також додали у ціні: молоко подорожчало на 21,1%, сметана - на 23,5%, масло - на 31,5%.

Крім того, соняшникова олія в Україні подорожчала на 32,4% до 81,4 гривень за літр.

Овочі та цукор

Ціни на овочі показали різноспрямовану динаміку. Капуста подешевшала на 40,2%, буряк - на 13%. Водночас морква подорожчала на 10,2%, картопля - на 7,7%.

Цукор за рік втратив у ціні 9,3% і коштує у середньому 32,4 гривень за кілограм.



Загальна тенденція

За даними Держстату, зростання вартості харчових продуктів у серпні 2025 року відчутне у більшості категорій. Особливо подорожчали м’ясо, яйця та яблука, що суттєво впливає на споживчі витрати українців.