Стоимость хлеба в Украине снова вырастет. Насколько подорожает до конца года
"Хлеб - всему голова", - говорит известная украинская пословица. Однако сегодня этот "базовый" для многих граждан продукт стоит не так уж и дешево.
Как сильно может подорожать хлеб в Украине до конца года, - рассказал экономист Олег Пендзин в материале РБК-Украина "Хлеб, мясо и яйца снова дорожают? Что будет с ценами на продукты осенью".
Сколько стоит хлеб в Украине сейчас
Средняя стоимость хлеба в Украине зависит, среди прочего, от его разновидности. Так, в сентябре 2025 года:
- батон весом 450 г стоит в среднем 29,40 гривны;
- пшеничный хлеб нарезной (650 г) - 47,99 гривны;
- хлеб ржаной Бородинский (300 г) - 44,90 гривны.
Между тем реальная стоимость в магазинах зависит также от производителя или фасовки.
Например, в украинской сети супермаркетов "АТБ-Маркет", цена батона может составлять от 18,50 гривны (350 г, Кулиничи "Нива" нарезанный) до 30,40 гривны (400 г, Agrola "Сихівський").
Сегодняшняя стоимость батона в "АТБ-Маркет" (скриншот: atbmarket.com)
Как может измениться стоимость хлеба до конца года
В целом Пендзин прогнозирует рост в Украине цен на хлеб массовых сортов, хотя и умеренный.
"Независимо от того, какая будет цена на зерновые, хлеб массовых сортов не будет дорожать более чем на 1,5% в месяц", - объяснил эксперт.
Следовательно, по словам экономиста, до конца года "цена может измениться максимум на 6-7%".
Он добавил также, что ситуация с электроэнергией, скорее всего, не сильно будет влиять на цену хлеба в Украине.
Объясняется это тем, что хлебозаводы производят большой ассортимент продукции, и в случае увеличения расходов на свет - будут "разбрасывать" их на другие изделия. Чтобы не повышать цену на хлеб.
"А вот стоимость тортов, пирожных и подобных изделий из-за этого может вырасти", - признал Пендзин.
