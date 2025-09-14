ua en ru
Стоимость хлеба в Украине снова вырастет. Насколько подорожает до конца года

Воскресенье 14 сентября 2025 09:50
Стоимость хлеба в Украине снова вырастет. Насколько подорожает до конца года До конца года цены на хлеб в Украине могут вырасти (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко, Василина Копытко

"Хлеб - всему голова", - говорит известная украинская пословица. Однако сегодня этот "базовый" для многих граждан продукт стоит не так уж и дешево.

Как сильно может подорожать хлеб в Украине до конца года, - рассказал экономист Олег Пендзин в материале РБК-Украина "Хлеб, мясо и яйца снова дорожают? Что будет с ценами на продукты осенью".

Сколько стоит хлеб в Украине сейчас

Средняя стоимость хлеба в Украине зависит, среди прочего, от его разновидности. Так, в сентябре 2025 года:

  • батон весом 450 г стоит в среднем 29,40 гривны;
  • пшеничный хлеб нарезной (650 г) - 47,99 гривны;
  • хлеб ржаной Бородинский (300 г) - 44,90 гривны.

Между тем реальная стоимость в магазинах зависит также от производителя или фасовки.

Например, в украинской сети супермаркетов "АТБ-Маркет", цена батона может составлять от 18,50 гривны (350 г, Кулиничи "Нива" нарезанный) до 30,40 гривны (400 г, Agrola "Сихівський").

Стоимость хлеба в Украине снова вырастет. Насколько подорожает до конца годаСегодняшняя стоимость батона в "АТБ-Маркет" (скриншот: atbmarket.com)

Как может измениться стоимость хлеба до конца года

В целом Пендзин прогнозирует рост в Украине цен на хлеб массовых сортов, хотя и умеренный.

"Независимо от того, какая будет цена на зерновые, хлеб массовых сортов не будет дорожать более чем на 1,5% в месяц", - объяснил эксперт.

Следовательно, по словам экономиста, до конца года "цена может измениться максимум на 6-7%".

Он добавил также, что ситуация с электроэнергией, скорее всего, не сильно будет влиять на цену хлеба в Украине.

Объясняется это тем, что хлебозаводы производят большой ассортимент продукции, и в случае увеличения расходов на свет - будут "разбрасывать" их на другие изделия. Чтобы не повышать цену на хлеб.

"А вот стоимость тортов, пирожных и подобных изделий из-за этого может вырасти", - признал Пендзин.

Напомним, ранее мы рассказывали, что основные продукты в Украине за год подорожали на треть (хотя капуста - подешевела).

Кроме того, мы объясняли, какой хлеб лучше не покупать, поскольку в нем почти нет питательных веществ.

Читайте также о видах хлеба из украинских магазинов, которые содержат избыток соли, и какой хлеб считают одной из самых полезных альтернатив традиционной выпечке.

