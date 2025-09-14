Хліб, м’ясо й яйця знову дорожчають? Що буде з цінами на продукти восени

Що буде з цінами на продукти восени (фото: Getty Images)

Скільки коштуватиме "борщовий набір" восени, коли найвигідніше робити запаси овочів на зиму, наскільки подорожчає хліб, м’ясо та яйця, а також що буде з цінами на олію, крупи та яблука, – у матеріалі РБК-Україна.

Головне:

Борщовий набір: що буде з цінами і коли найвигідніше скуповувати овочі на зиму?

Помідори, огірки та перець: як змінилась вартість за рік?

Чому дорожчає м’ясо і коли буде новий стрибок цін?

Яйця на вагу золота? Чого чекати від цін восени?

Вартість хліба знову зросте. Наскільки подорожчає до кінця року?

Новий рекорд? Чому ціна на олію "злетіла" і що буде восени?

Крупи і молочка: чи варто чекати нового стрибка цін?

Яблука свої, ціни – заморські: скільки коштуватиме улюблений фрукт українців?

Ціни в Україні продовжують рости, продуктова інфляція влітку 2025 року прискорилася до 23,2%, за даними Держстату. Яблука за рік подорожчали майже втричі, капуста – 2,5 раза, олія – на третину. Ситуацію може дещо покращити новий урожай, який уже надходить у магазини. Втім, прогнози щодо його обсягів на деякі продукти – не надто втішні.

РБК-Україна розпитало експертів, що зараз відбувається із цінами на базові продукти, як вони змінились за рік і чого чекати далі.

Борщовий набір: що буде з цінами і коли найвигідніше скуповувати овочі на зиму

Вартість борщового набору в Україні за останній місяць знизилась через збір нового урожаю.

"Більшість продуктів борщового набору у вересні 2025 року коштують дешевше, ніж рік тому, завдяки сприятливому врожаю та насиченню ринку. Особливо це стосується овочів: картоплі, моркви, цибулі, а також сезонних томатів і огірків", – пояснює аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" Максим Гопка.

Середня ціна на картоплю на початку вересня 2025 року становить близько 17 грн/кг, тоді як у вересні 2024 року вона була понад 20 грн/кг. У вересні 2025 року морква значно подешевшала. Гуртові ціни падають вже кілька тижнів; наприкінці серпня моркву продавали по 8-12 грн/кг, тоді як ще тижнем раніше було 10-13 грн.

"Ціни на капусту залишаються відносно стабільними. На кінець серпня – початок вересня 2025 року капуста коштувала близько 6-15 грн/кг на гуртових ринках, майже так само, як і торік", – каже аналітик.

Ситуація з цибулею кардинально змінилася – цибуля подешевшала у порівнянні з 2024-м. На початку вересня 2025-го середня роздрібна ціна ріпчастої цибулі впала до 8-10 грн/кг, тоді як у серпні була на 30-40% вищою.

На 13% подешевшав буряк. У серпні 2025 року його продавали за 12,5 гривень, а у серпні 2024-го – 14,4 гривні.

"Можна сказати, що зараз ми на піку сезону усіх овочів. Тобто ціна знижується за умов ринкового збільшення пропозиції. Активна пропозиція буде ще протягом наступного місяця. З першими холодами ціни ростимуть, бо урожай треба буде десь зберігати, а це додаткові витрати. Ґрунтові овочі можуть подорожчати на 5-8%", – каже Гопка.

Загалом на ринку, за словами Гопка, сьогодні не фіксують дефіциту, бо врожаї картоплі, цибулі, моркви відносно непогані.

"Втім, ми повинні розуміти, що кліматичні зміни, які відбуваються, і досвід позаминулого року також вплинув на пропозицію в цілому. Крім того, відбулося збільшення витрат на робочу силу, логістику і зберігання. Це також є вагомим фактором для збільшення вартості", – говорить Гопка.

Традиційно найкраще скуповувати овочі на зиму у другій половині вересня, коли буде пік пропозиції на ринку.

"Тут головне – зберігати їх у правильних умовах, щоб вони не зіпсувалися швидко. Інакше людина зазнає збитків, вийде так, що скупилась на велику суму, а умовно через місяць треба знову витрачати кошти на ці продукти", – наголошує експерт.

Ґрунтові овочі восени подорожчають на 5-8% (фото: Getty Images)

Помідори, огірки та перець: як змінилась вартість за рік

Ціни на помідори у 2025 році знизилися в порівнянні з торішніми. Навіть попри подорожчання на початку вересня (через скорочення пропозиції ґрунтових томатів) тепличні помідори все ще коштують приблизно на 20-25% менше, ніж рік тому. Отже, помідори помітно подешевшали за рік завдяки кращій ситуації з врожаєм та імпортом.

"Торік був неврожай помідорів, тому й пропозиція була невелика в сортовому напрямку. Крім того, через суттєву спеку польова продукція псувалася і ставала непридатною до реалізації. У 2025 році такої ситуації не було, хоча перепади опадів були суттєвими, але продукція поступово з’являлася на ринку", – каже Гопка.

За його словами, подібна цінова динаміка цьогоріч із з огірками – їхня вартість знизилась приблизно на 30% у річному вимірі.

"У першій половині вересня 2025 року на ринках огірки продавалися в діапазоні 30–55 грн/кг (роздріб). Торік у цей же час мінімальні ціни були вищими – близько 40 грн/кг і вище. Таким чином, огірки цього сезону доступніші для споживачів, ніж торік, приблизно на третину", – говорить експерт.

Гопка наголошує, що останніми роками у нас зароджуються вирощування огірків і помідорів у тепличних умовах, це дозволяє збільшити цикли виробництва продукції у декілька разів.

"Якщо з відкритого поля можемо збирати огірки з червня по серпень у декілька циклів, то сезон у теплицях розпочинається весною і закінчується всередині осені. Це збільшує загальний валовий збір протягом року, допомагає реалізувати продукцію в більших обсягах і отримати економічні вигоди. Так само і з помідорами – у регіонах збільшуються площі вирощування, але це частково є і вимушеним кроком через поступову зміну клімату", – каже Гопка.

Разом із цим, на відміну від інших овочів, болгарський перець подорожчав. На початку вересня 2025-го фіксується зростання цін як у порівнянні з попереднім місяцем, так і відносно минулого року. За тиждень першої декади вересня гуртова ціна солодкого перцю зросла приблизно на 20%. Середня гуртова ціна становить 40-50 грн/кг.

"В загальному ці овочі можуть подорожчати з жовтня місяця на 10-15%", – каже аналітик.

З жовтня огірки, помідори та перець можуть подорожчати на 10-15% (фото: Getty Images)

Чому дорожчає м’ясо і коли буде новий стрибок цін

Зараз яловичину продають за 361,45 гривні за кілограм, торік вона коштувала – 297,03 гривні. Свинина зараз – 215, 28 гривень, торік – 182,74 гривні, курятина філе - 239,55 гривні, торік - 167,36 гривні.

"М'ясо зросло у ціні і на це є свої причини. Яловичина, свинина і курятина – три основні види тваринного білка, які споживають українці протягом року. Ці види м’яса не можуть бути в одній ціні. Кон'юнктура ринку так побудована, що ціни на дешевші категорії підштовхують ціни на преміальне м 'ясо", – каже Гопка.

Він наголошує, що попри те, що у першу половину 2023-го року Україна почала відновлювати поголів'я свиней, у кінці 2024-го року воно знову почало зменшуватися через активні бойові дії на Сході, де були великі підприємства, які складали гарну пропозицію в даному регіоні.

"Через обстріли і зсув лінії фронту ці підприємства закрилися і кількість поголів'я за рік скоротилась на 10%. Це дало поштовх закупівельним цінам на свинину в цей період зрости на ринку за рахунок зменшення пропозицій в загальному. І це підштовхнуло ціни також на кінцевий сировинний продукт. Оскільки різко зросла вартість свинини, то яловичина теж почала поступово дорожчати, бо вона не може бути на одному рівні зі свининою. Хоч "драйверів" збільшення її вартості не було", – каже Гопка.

За його словами, Україна намагається компенсувати брак свинини імпортом. Якщо до 2022 року ми переважно забезпечували ринок своєю продукцією, лише 50-100 тонн свинини завозили з-за кордону, то зараз цей показник зріс до 200-250 тонн на рік.

Гопка також зазначає, що традиційно перед зимовими святами зростатиме попит на свинину, тому тоді може підскочити ціна.

"Паралельно зі зростанням ціни на свинину поступово зростала вартість курятини в першій половині 2025-го. Зараз вона більш-менш стабілізувалася і надалі залежатиме від складу кормів, а ті – від врожайності зернових і олійних культур, які зараз ще збирають. Через це вартість курятини може зрости у другій половині осені", – пояснює аналітик.

Також ціна курятини залежатиме від вартості електроенергії і потужностей, які будуть використовуватися на виробництві. Якщо будуть великі перебої зі світлом, доведеться використовувати альтернативні джерела енергії, а це додаткові витрати.

Ціна на курятину залежатиме від вартості комбікорму, зокрема кукурудзи (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

"Бройлери вирощують за 42 дні, якщо за цей час з різних причин вони ще не готові до забою, то вже кожен наступний день – це збиток для підприємства. Птахофабрики намагаються реалізувати відразу продукцію. А якщо немає світла, то дизельні генератори для холодильників обходяться дорожче. Деякі підприємства використовують сонячні панелі, але восени-взимку вони неефективні. Тому на формування ціни сильно впливатиме ситуація з електроенергією", – каже Гопка.

Економіст Олег Пендзин також вважає, що ціна на курятину може зрости восени, бо та залежать від цін на корм, в основі якого кукурудза. Її врожай ще не зібрали.

"Втім, ріст цін на м’ясо усіх видів стримуватиме купівельна спроможність населення. Тут достатньо багато залежатиме від того, які доходи очікуються в українців найближчим часом. Великого росту цін на м’ясо я не очікую. Якщо подивитись на ціни за рік, то м’ясо подорожчало менше, ніж загальний продовольчий кошик українця. Просто якщо м’ясо стане дуже дороге, його не будуть купувати", – говорить Пендзин.

Ріст цін на м'ясо стримуватиме купівельна спроможність українців (фото: Getty Images)

Яйця на вагу золота? Чого чекати від цін восени

Станом на першу декаду вересня 2025 року, середня ціна за десяток яєць коливається від 67,90 до 72,53 гривні, за даними Мінфіну.

"Вартість яєць поступово збільшуватиметься, можливо, вже з другої половини вересня, оскільки завершується сезон пропозиції від невеликих ферм, маленьких птахофабрик і господарств населення, тобто домашніх яєць. Промислова пропозиція залишатиметься майже на тому ж самому рівні", – говорить Гопка.

Разом із тим, Пендзин пояснює, що точний прогноз щодо здорожчання яєць можна буде зробити у кінці жовтня, коли зберуть увесь врожай кукурудзи. Оскільки 70% вартості яйця – це вартість комбікорму птиці.

"Коли стане зрозуміло, яка ціна на комбікорм, то від цього залежатиме подальша динаміка зміни вартості яєць", – каже Пендзин.

Торік різке підвищення ціни відбулося у листопаді – на 40% дорожче, ніж було у жовтні 2024-го. Причиною цього стало зростання вартості кукурудзи – врожай торік року був рекордно низьким. За прогнозами НААН України, у 2025 році очікується врожай кукурудзи у межах 27 млн тонн, що приблизно на рівні минулого року.

Вартість хліба знову зросте. Наскільки подорожчає до кінця року

У вересні 2025-го середня ціна батона 450 г – 29,40 гривень, пшеничного хліба нарізного 650 г – 47,99 гривні, житнього Бородинівського 300 г – 44,90 гривень. Олег Пендзин прогнозує зростання цін на хліб масових сортів, але помірне.

"Незалежно від того, яка буде ціна на зернові, хліб масових сортів не дорожчатиме більше як на 1,5% в місяць. Тобто до кінця року ціна може змінитись максимум на 6-7%", – каже економіст.

При цьому за словами експерта, ситуація з електроенергією не сильно впливатиме на ціну хліба. Річ у тім, що хлібзаводи виробляють великий асортимент продукції, і у разі збільшення видатків на світло, вони розкидатимуть їх на інші вироби, аби не підвищувати ціну на хліб.

"А от вартість тортів, тістечок та подібних виробів через це може зрости", – пояснює експерт.

Хліб масових сортів дорожчатиме не більш як на 1,5% (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Молочна продукція: чи варто чекати нового стрибка цін

Зараз в Україні 900 мл молока продають в середньому за 48,25 – 60, 49 гривень, за даними Мінфіну. Торік у вересні середня ціна коливалась – 41,31 – 46,30 гривень. Сметана на 350 мл зараз коштує 53,49 гривні, а торік – 42,17 гривні, масло 200 г зараз – 108,95 гривні, торік – 84,99 гривні.

"Переважна більшість поголів’я – це молочно-м’ясна велика рогата худоба. Відповідно, та яловичина, яка представлена на прилавках, це умовно побічний продукт молочної галузі. Щороку відбувається поступове знищення поголів’я на 6-7%, оскільки у домогосподарств знижується рентабельність утримання корів і реалізації молочної сировини. Людям стає складніше утримувати худобу через економічний фактор, а також воєнний", – пояснює Гопка.

Варто наголосити, що знищення поголів’я фіксують лише у домашніх господарствах, а не на підприємствах.

"Тому тут ціна залежатиме від загальної кількості пропозицій і забійної маси тварин. Вартість молочних продуктів поступово збільшуватиметься, але поки важко сказати наскільки", – говорить аналітик.

Ціни на молочні продукти, ймовірно, також підуть вгору (фото: Getty Images)

Новий рекорд? Що буде з цінами на олію та крупи

У липні 2025 року середня ціна за літр олії в Україні становила 81,02 гривні, для порівняння, у липні торік – 60,45 гривні, за даними Мінфіну.

"За рік олія сильно виросла у ціні. Кажуть, що цього року буде поганий урожай насіння, а це означає, що залишається тенденція подальшого росту цін на олію", – пояснює Пендзин.

Додамо, що влітку НААН України заявив, що очікуваний рівень валового збору соняшника цьогоріч – близько 11 млн тонн. Це майже торішні показники.

При цьому економіст наголошує, що на вартість олії дуже впливає ціна на електрику, оскільки преси на виробництві працюють на світлі.

"По зростанню цін на продукти у мене найбільші побоювання саме щодо олії, також ще не до кінця зрозуміла ситуація із яйцем", – каже Пендзин.

За рік в Україні подорожчали всі види круп. Найбільше зросли ціни на ячні – на 37,8%(до 23,5 гривні), та гречані – на 19,1% (до 35,2 гривні). Найменше подорожчало пшоно – на 9,1% (до 26,5 гривні). За прогнозом експерта, восени вартість знову підніметься.

"Крупи – це зернові, а на сьогодні ситуація по зернових не дуже добра. Врожай гірший, ніж торішній. Оскільки зернових буде менше, то ціни на них будуть вищі. Відповідно, ціни на крупи, напевно, підуть вгору. У відсотковому розмірі поки важко сказати наскільки", – зазначає економіст.

Яблука свої, ціни – заморські: скільки коштуватиме улюблений фрукт українців

Через пізні весняні заморозки та осипання зав’язі в Україні різко знизився урожай яблук. На початку літа Інститут садівництва НААН України прогнозував, що врожай буде вдвічі нижчим ніж торік. Це, відповідно відбилось на ціні. У серпні українські яблука коштували в середньому 71,50 гривень за кілограм, у вересні ціна уже впала до 49,06 гривень, за даними Мінфіну.

"Зараз йде збір яблук, який закінчиться наприкінці вересня. Я думаю, що тоді фрукт суттєво має подешевшати", – каже Пендзин.

Новий стрибок подорожчання яблук може відбутись при настанні холодів, коли доведеться їх закладати на зберігання, що збільшить витрати підприємств.