5 видів хліба з українських магазинів, які містять надлишок солі

Щоденний хліб може бути прихованою загрозою для вашого серця. Нове дослідження показало, що багато видів хліба, включно з тими, що позиціонуються як "корисні", містять надмірну кількість солі, а виробники часто приховують цю інформацію.

Про які саме продукти йдеться, розповідає РБК-Україна з посиланням на допис професора та дієтолога Олега Швеця у Facebook.

Більшість українців знають про шкоду алкоголю чи цукру, але небезпека від надлишку солі часто залишається недооціненою. А дарма, адже саме вона є однією з головних причин підвищеного тиску, що призводить до інфарктів та інсультів - головних вбивць українців.

Шокуюча статистика споживання

Згідно з дослідженням факторів ризику неінфекційних захворювань, середньостатистичний українець споживає 12,6 грама солі на день. Це у 2,5 рази перевищує рекомендовану Всесвітньою організацією охорони здоров'я норму у 5 грамів! Для людей з гіпертонією ця межа ще нижча - всього 3 грами.

Хоча багато хто намагається менше солити страви під час готування, левова частка солі потрапляє до нашого організму з готовими продуктами. І головний "постачальник" - це хліб.

Що показало нове дослідження?

Нещодавно Державний НДІ з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи за підтримки ВООЗ провів дослідження вмісту солі у хлібі з п'яти великих мереж супермаркетів Києва. Результати виявились тривожними.

Середній вміст солі склав 1,2 г на 100 г продукту. Це означає, що з'ївши 2-3 шматки хліба, ви можете отримати майже половину денної норми солі.

Антирейтинг хліба за вмістом солі (на 100 г):

Хліб світлий "Тоскана" - 1,92 г

Хліб тостовий "Спельта та льон" - 1,75 г

Багет французький - 1,68 г

Хліб темний "Віденський" - 1,65 г

Хліб гречаний - 1,61 г

Особливу увагу привертає те, що "трендові" види хліба (спельтовий, гречаний, цільнозерновий), які часто купують прихильники здорового харчування, опинилися серед лідерів за вмістом солі.

Найменш солоними виявились булочки пшеничні (0,7 г) та деякі види українського подового, гостинного та духмяного бездріжджового хліба (0,82 г).

Обман на етикетці

Дослідження виявило і масові порушення з боку виробників. На упаковці 9 з 40 зразків взагалі не було інформації про вміст солі. А 16% виробників вказали на етикетці занижені дані, які не підтвердилися лабораторно.

Що робити?

Читайте етикетки. Обирайте хліб та інші продукти з найменшим вмістом солі.

Не довіряйте маркетингу. Напис "цільнозерновий" чи "корисний" не гарантує низького вмісту солі.

Вимагайте інформацію. Відсутність даних про склад є порушенням ваших прав. Не соромтеся звертати на це увагу.