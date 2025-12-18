Вартість євро в обмінниках сягнула 50 гривень

Станом на ранок 18 грудня, середній курс продажу євро зріс на 8 копійок - до 50,07 гривні порівняно з 17 грудня, курс долара збільшився на 4 копійки і становить 42,6 гривні.

В обмінних пунктах євро купують у середньому по 49,41 гривні (+0,04 гривні), долар - по 42,08 гривні (+0,03 гривні).

На міжбанку в результаті торгів 17 грудня середній курс євро перебував на рівні 49,78-49,81 гривні (купівля-продаж), що на 11 копійок нижче за закриття торгової сесії 16 грудня. Курс долара на міжбанку становив 42,39-42,42 гривень, що на 11 копійок вище за курс 16 грудня.