Стоимость евро в обменниках достигла 50 гривен

По состоянию на утро 18 декабря, средний курс продажи евро вырос на 8 копеек – до 50,07 гривны по сравнению с 17 декабря, курс доллара увеличился на 4 копейки и составляет 42,6 гривны.

В обменных пунктах евро покупают в среднем по 49,41 гривны (+0,04 гривны), доллар – по 42,08 гривны (+0,03 гривны).

На межбанке в результате торгов 17 декабря, средний курс евро находился на уровне 49,78-49,81 гривны (покупка-продажа), что на 11 копеек ниже закрытия торговой сессии 16 декабря. Курс доллара на межбанке составил 42,39-42,42 гривен, что на 11 копеек выше курса 16 декабря.