Стоимость евро в обменниках достигла 50 гривен

Украина, Четверг 18 декабря 2025 11:27
Стоимость евро в обменниках достигла 50 гривен Фото: Курс евро в обменниках достиг рекордного значения (Pixabay)
Автор: Дмитрий Сидоров

Курс евро в обменных пунктах Украины 18 декабря вырос на 4-8 копеек по сравнению с предыдущим рабочим днем. Курс доллара подрос на 3-4 копейки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 18 декабря, средний курс продажи евро вырос на 8 копеек – до 50,07 гривны по сравнению с 17 декабря, курс доллара увеличился на 4 копейки и составляет 42,6 гривны.

В обменных пунктах евро покупают в среднем по 49,41 гривны (+0,04 гривны), доллар – по 42,08 гривны (+0,03 гривны).

На межбанке в результате торгов 17 декабря, средний курс евро находился на уровне 49,78-49,81 гривны (покупка-продажа), что на 11 копеек ниже закрытия торговой сессии 16 декабря. Курс доллара на межбанке составил 42,39-42,42 гривен, что на 11 копеек выше курса 16 декабря.

Напомним, на 17 декабря НБУ установил рекордный курс евро – 49,65 гривен. Это произошло на фоне усиления евро по отношению к доллару на международном рынке, объяснил директор по продажам «Банка Авангард» Юрий Крохмаль. Рост курса евро также связано с перспективой снижения процентных ставок Федеральной резервной системы США в следующем году. Этот фактор давит на курс доллара.

Официальный курс евро Европейского центрального банка за период з 1 по 17 декабря на 14% - до 1,17 долларов.

Официальный курс евро на 18 декабря уже был снижен на 4 копейки – до 49,6291 гривен.

