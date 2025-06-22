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Їздив у Крим як паломник. Тихановський вперше зробив заяву про Україну

Вільнюс, Неділя 22 червня 2025 17:20
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Їздив у Крим як паломник. Тихановський вперше зробив заяву про Україну Фото: Сергій Тихановський, білоруський екс-політв'язень (t.me/nashaniva)
Автор: Дмитро Левицький

Білоруський опозиціонер Сергій Тихановський вперше після звільнення з в'язниці режиму Олександра Лукашенка зробив заяву про Україну, Крим та українського президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруське незалежне медіа "Наша Ніва".

За словами Тихановського, він ніколи не був проросійським політиком, а завжди був білорусом.

"У мене був бізнес, у мене були офіси в Москві, Києві та компанія в Литві. І це все. Я ніколи не був проросійським, це фейки. Наш спільний ворог - це путінська влада. Поки вона не впаде, ніякої перемоги в Білорусі не буде", - сказав опозиціонер на пресконференції у Вільнюсі.

Тихановський також прокоментував свою поїздку до вже окупованого Росією Криму у 2017 році.

"Я тоді не був політиком і не замислювався про політичні питання, я їздив туди як паломник", - пояснив він.

Водночас опозиціонер додав, що "абсолютно підтримує Україну", а також українського президента.

"Президенту Зеленському випала така важка доля. Ось те, що я пережив, це ніщо порівняно з тим, що пережив він. Він для мене герой. Я його підтримую абсолютно і беззастережно", - сказав Тихановський.

Хто такий Тихановський

Сергій Тихановський - білоруський відеоблогер, який у 2019–2020 роках критикував режим Лукашенка, а також оголосив про намір балотуватися у президенти Білорусі. Однак після цього його арештували, а його політичну ініціативу продовжила дружина - Світлана Тихановська.

У грудні 2021 року Сергію присудили 18 років колонії за звинуваченнями в організації масових заворушень та розпалюванні ворожнечі. Після 5 років ув’язнення Тихановський був несподівано звільнений учора, 21 червня, на тлі візиту спецпредставника США Кіта Келлога в Мінськ.

Як заявляв глава білоруського режиму Олександр Лукашенко, рішення звільнити Тихановського та ще низку політичних в'язнів він нібито ухвалив на прохання президента США Дональда Трампа.

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Олександр Лукашенко Білорусь Україна Крим
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