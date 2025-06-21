Лукашенко включає "гуманіста": помилував Тихановського на прохання Трампа
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко помилував опозиціонера Сергія Тихановського. Це сталося на прохання президента США Дональда Трампа.
Про це заявила прессекретарка Лукашенка Наталія Ейсмонт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Пул Первого".
"Президентом ухвалено рішення про помилування 14-ти засуджених. Це було прохання президента Сполучених Штатів Америки", - заявила вона.
Ейсмонт уточнила, що переважно серед звільнених іноземці, а саме: 2 громадянина Японії, 3 громадянина Польщі, 2 - Латвії, а також громадяни Естонії, Швеції та США.
Крім того, у списку є кілька білорусів. Як каже прессекретарка, цих людей було засуджено за екстремістську і терористичну діяльність.
"Сергій Тихановський у тому числі. Рішення про звільнення Тихановського було ухвалено президентом виключно з гуманних міркувань, з метою возз'єднання сім'ї", - резюмувала вона.
Що передувало
Нагадаємо, вчора спецпредставник Трампа Кіт Келлог прибув до Мінська і провів зустріч з Олександром Лукашенком.
Сьогодні стало відомо, що самопроголошений президент Білорусі помилував 14 людей. Зокрема, серед них, найвідоміший опозиціонер Сергій Тихановський, який 2020 року хотів висунути свою кандидатуру на посаду кандидата в президенти, але його заарештували.
У підсумку замість нього на вибори пішла його дружина - Світлана Тихановська. Незабаром у країні були масові протести через фальсифікації та «перемогу» Лукашенка, але згодом їх придушили, а Тихановська була змушена покинути Білорусь.
Детальніше про те, хто такий Сергій Тихановський і чим він відомий - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.