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Лукашенко включає "гуманіста": помилував Тихановського на прохання Трампа

Субота 21 червня 2025 22:35
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Лукашенко включає "гуманіста": помилував Тихановського на прохання Трампа Фото: Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко помилував опозиціонера Сергія Тихановського. Це сталося на прохання президента США Дональда Трампа.

Про це заявила прессекретарка Лукашенка Наталія Ейсмонт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Пул Первого".

"Президентом ухвалено рішення про помилування 14-ти засуджених. Це було прохання президента Сполучених Штатів Америки", - заявила вона.

Ейсмонт уточнила, що переважно серед звільнених іноземці, а саме: 2 громадянина Японії, 3 громадянина Польщі, 2 - Латвії, а також громадяни Естонії, Швеції та США.

Крім того, у списку є кілька білорусів. Як каже прессекретарка, цих людей було засуджено за екстремістську і терористичну діяльність.

"Сергій Тихановський у тому числі. Рішення про звільнення Тихановського було ухвалено президентом виключно з гуманних міркувань, з метою возз'єднання сім'ї", - резюмувала вона.

Що передувало

Нагадаємо, вчора спецпредставник Трампа Кіт Келлог прибув до Мінська і провів зустріч з Олександром Лукашенком.

Сьогодні стало відомо, що самопроголошений президент Білорусі помилував 14 людей. Зокрема, серед них, найвідоміший опозиціонер Сергій Тихановський, який 2020 року хотів висунути свою кандидатуру на посаду кандидата в президенти, але його заарештували.

У підсумку замість нього на вибори пішла його дружина - Світлана Тихановська. Незабаром у країні були масові протести через фальсифікації та «перемогу» Лукашенка, але згодом їх придушили, а Тихановська була змушена покинути Білорусь.

Детальніше про те, хто такий Сергій Тихановський і чим він відомий - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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