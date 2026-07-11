Варшава та Париж почали конкретні переговори про "ядерну парасольку"
Польща та Франція провели у Парижі перше засідання групи з ядерної співпраці. Сторони провели перше засідання спеціальної координаційної групи у Парижі для посилення оборони всього континенту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Польщі.
Консультації стали відповіддю на ініціативу президента Франції Еммануеля Макрона щодо розширеного стримування. Париж пропонує європейським партнерам нову концепцію захисту.
Франція не пропонує створити спільну європейську ядерну зброю, а пропонує натомість спільну ядерну відповідальність. Все через зростання загроз для ЄС з боку Росії.
Створення цієї групи - практичний крок. Варшава та Париж зміцнюють оборонне партнерство й хочуть зробити Європу безпечнішою. Роль Польщі у цьому процесі стає дедалі вагомішою.
У польському МЗС офіційно прокоментували результати зустрічі:
"Під час зустрічі польська та французька делегації зосередилися на актуальних питаннях європейської безпеки на тлі російської агресії проти України та зростання загроз для континенту. Сторони визначили напрями подальших детальних переговорів і двосторонньої співпраці, спрямованих на зміцнення безпеки Польщі, Франції та всієї Європи".
Діалог не обмежиться однією зустріччю. Сторони вже визначили плани на майбутнє.
Основні напрямки роботи групи включають:
- розробку спільних стратегій стримування агресора;
- посилення безпеки східного флангу НАТО;
- координацію дій у сфері ядерної безпеки.
Наскільки потужна "ядерна парасолька" Франції
Франція - єдина країна ЄС із ядерною зброєю. Цікаво, що країна не має наземної ядерної компоненти, а всі її ракети розміщуються на кораблях, підводних човнах та літаках.
Париж має в арсеналі понад 300 ядерних ракет. При цьому Франція офіційно заявила про плани збільшити цей арсенал.
Контекст події
В Європі без'ядерні країни все частіше йдуть на кроки щодо зміни такого статусу після агресії проти України з боку РФ. Днями президент Литви анонсував скасування конституційної заборони на ядерну зброю.
А президент Фінляндії офіційно підписав поправки до закону про ядерну енергетику. Цей крок остаточно дозволив ввезення, транзит та зберігання ядерної зброї на території країни в рамках інтеграції до оборонної системи НАТО.