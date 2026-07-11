Варшава та Париж почали конкретні переговори про "ядерну парасольку"

Польща та Франція провели у Парижі перше засідання групи з ядерної співпраці. Сторони провели перше засідання спеціальної координаційної групи у Парижі для посилення оборони всього континенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Польщі .

Консультації стали відповіддю на ініціативу президента Франції Еммануеля Макрона щодо розширеного стримування. Париж пропонує європейським партнерам нову концепцію захисту.

Франція не пропонує створити спільну європейську ядерну зброю, а пропонує натомість спільну ядерну відповідальність. Все через зростання загроз для ЄС з боку Росії.

Створення цієї групи - практичний крок. Варшава та Париж зміцнюють оборонне партнерство й хочуть зробити Європу безпечнішою. Роль Польщі у цьому процесі стає дедалі вагомішою.

У польському МЗС офіційно прокоментували результати зустрічі:

"Під час зустрічі польська та французька делегації зосередилися на актуальних питаннях європейської безпеки на тлі російської агресії проти України та зростання загроз для континенту. Сторони визначили напрями подальших детальних переговорів і двосторонньої співпраці, спрямованих на зміцнення безпеки Польщі, Франції та всієї Європи".

Діалог не обмежиться однією зустріччю. Сторони вже визначили плани на майбутнє.

Основні напрямки роботи групи включають:

розробку спільних стратегій стримування агресора;

посилення безпеки східного флангу НАТО;

координацію дій у сфері ядерної безпеки.

Наскільки потужна "ядерна парасолька" Франції

Франція - єдина країна ЄС із ядерною зброєю. Цікаво, що країна не має наземної ядерної компоненти, а всі її ракети розміщуються на кораблях, підводних човнах та літаках.

Париж має в арсеналі понад 300 ядерних ракет. При цьому Франція офіційно заявила про плани збільшити цей арсенал.