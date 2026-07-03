Президент Литви анонсував скасування конституційної заборони на ядерну зброю
Президент Литви Ґітанас Науседа заявив у четвер, 2 липня, що серед лідерів парламентських партій існує "практично одностайна" підтримка ідеї скасування заборони на ядерну зброю в країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на POLITICO.
Зміни до Конституції та вихід із "сірої зони"
Очікується, що найближчим часом законодавчий орган розпочне процес внесення відповідних змін.
За словами Науседи, після зустрічі з лідерами парламентських фракцій стало зрозуміло, що стаття 137 литовської Конституції, яка забороняє розміщення зброї масового знищення та іноземних військових баз, більше не відповідає сучасним безпековим реаліям.
"Думки були практично одностайними. Майже всі лідери парламентських фракцій висловили думку, що стаття 137 застаріла і її слід не просто змінити, а повністю вилучити", - підкреслив президент Литви у спілкуванні з пресою.
Литва приєдналася до Північноатлантичного альянсу у 2004 році. Як зазначив Науседа, парламентські лідери не бажають залишатися в так званій "сірій зоні" всередині військового союзу, будучи однією з небагатьох країн, які продовжують на законодавчому рівні забороняти ядерну зброю.
Аналогічну заборону вже скасувала Фінляндія.
Вільнюс раніше вже висловлював зацікавленість у розміщенні американської ядерної зброї на своїй території, розглядаючи це як необхідний засіб стримування сусідньої Росії.
Нагадаємо, раніше видання The Guardian оприлюднило розслідування про те, що Росія протягом 18 місяців проводила масштабну шпигунську операцію, запускаючи безпілотники з кораблів свого "тіньового флоту" для стеження за стратегічними ядерними об'єктами у кількох країнах Європи.
Крім того, наприкінці червня 2026 року президент Фінляндії Олександр Стубб офіційно підписав поправки до закону про ядерну енергетику. Цей крок остаточно дозволив ввезення, транзит та зберігання ядерної зброї на території країни в рамках інтеграції до оборонної системи НАТО.