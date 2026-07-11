Варшава и Париж начали конкретные переговоры о "ядерном зонтике"

Польша и Франция провели в Париже первое заседание группы по ядерному сотрудничеству. Стороны провели первое заседание специальной координационной группы в Париже по усилению обороны всего континента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Польши .

Консультации стали ответом на инициативу президента Франции Эммануэля Макрона по расширенному сдерживанию. Париж предлагает европейским партнерам новую концепцию защиты.

Франция не предлагает создать общее европейское ядерное оружие, а предлагает совместную ядерную ответственность. Все из-за роста угроз для ЕС со стороны России.

Создание этой группы – практический шаг. Варшава и Париж укрепляют оборонное партнерство и хотят сделать Европу более безопасной. Роль Польши в этом процессе становится все более весомой.

В польском МИДе официально прокомментировали результаты встречи:

"В ходе встречи польская и французская делегации сосредоточились на актуальных вопросах европейской безопасности на фоне российской агрессии против Украины и росте угроз для континента. Стороны определили направления дальнейших детальных переговоров и двустороннего сотрудничества, направленных на укрепление безопасности Польши, Франции и всей Европы".

Диалог не ограничится одной встречей. Стороны уже определили планы будущего.

Основные направления работы группы включают:

разработку общих стратегий сдерживания агрессора;

усиление безопасности восточного фланга НАТО;

координацию действий в области ядерной безопасности.

Насколько мощный "ядерный зонтик" Франции

Франция – единственная страна ЕС с ядерным оружием. Интересно, что страна не имеет наземного ядерного компонента, а все ее ракеты размещаются на кораблях, подлодках и самолетах.

Париж имеет в арсенале более 300 ядерных ракет. При этом Франция официально заявила о планах увеличить этот арсенал.