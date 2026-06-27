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Президент Фінляндії дозволив зберігати ядерну зброю на території своєї країни

03:00 27.06.2026 Сб
2 хв
Що відомо про ухвалене рішення?
aimg Едуард Ткач
Президент Фінляндії дозволив зберігати ядерну зброю на території своєї країни Фото: Олександр Стубб (Getty Images)
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Президент Фінляндії Олександр Стубб підписав поправки до закону про ядерну енергетику, які дозволять ввезення та транзит ядерної зброї через територію країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт фінського парламенту.

Згідно з публікацією, закон набуде чинності вже 1 липня та скасує нинішні заборони на такі операції.

Таким чином, поблизу кордонів Росії потенційно може з'явитися ядерна зброя союзників щодо НАТО.

Що передувало

Нагадаємо, 17 липня парламент Фінляндії ухвалив законопроект , який дозволяє ввозити, перевозити, постачати та зберігати ядерну зброю на території своєї країни, якщо це потрібно в рамках національної оборони.

Рішення було ухвалено в рамках адаптації до стандартів НАТО після вступу Фінляндії до Альянсу у 2023 році, а також на фоні війни РФ проти України.

В уряді країни сказали, що ці зміни спрямовані на посилення стримування на тлі непередбачуваної ситуації у сфері безпеки.

"Цією пропозицією ми зміцнюємо оборону Фінляндії та забезпечуємо повне використання ядерних засобів стримування НАТО для захисту Фінляндії", - заявив міністр оборони Антті Хакканен.

При цьому урядовець додав, що Фінляндія не планує розміщувати ядерну зброю на своїй території.

До речі, сам президент Олександр Стубб також говорив, що Фінляндія має бути повноправним членом НАТО без обмежень, але не планує розміщувати в себе ядерну зброю .

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