Варианты проведения выборов на Донбассе обсудят на следующей нормандской встрече

Вопрос проведения выборов на Донбассе начнут обсуждать на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции итогам нормандской встречи, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на ТКГ будут обсуждаться варианты проведения местных выборов на Донбассе.

"Вопрос местных выборов мы поднимали. Этот вопрос мы будем (обсуждать - редю) на уровне Трехсторонней контактной группы. Будет обсуждаться варианты проведения. И я думаю, что на встрече через 4 месяца я уверен будут какие-то варианты", - заявил Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что только в случае гарантии безопасности на Донбассе можно решить политические вопросы урегулирования конфликта. Он отметил, что встреча в нормандском формате была длинная, но предметная.

Кроме того, он отметил, что бессрочное прекращение огня на Донбассе должно начаться до конца этого года.

По итогам встречи "нормандской четверки" президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что особый статус Донбасса должен быть закреплен в Конституции Украины.