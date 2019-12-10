Варіанти проведення виборів на Донбасі обговорять на наступній нормандській зустрічі

Питання проведення виборів на Донбасі почнуть обговорювати на рівні Трьохсторонньої контактної групи в Мінську. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на прес-конференції за підсумками нормандської зустрічі, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на ТКГ будуть обговорюватися варіанти проведення місцевих виборів на Донбасі.

"Питання місцевих виборів ми піднімали. Це питання ми будемо (обговорювати - редю) на рівні Трьохсторонньої контактної групи. Буде обговорюватись варіанти проведення. І я думаю, що на зустрічі через 4 місяці я впевнений будуть якісь варіанти", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що лише у випадку гарантії безпеки на Донбасі можна вирішити політичні питання врегулювання конфлікту. Він заначив, що зустріч у нормандському форматі була довга, але предметна.

Крім того, він зазначив, що безстрокове припинення вогню на Донбасі має розпочатись до кінця цього року.

За підсумками зустрічі "нормандської четвірки" президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що особливий статус Донбасу повинен бути закріплений у Конституції України.