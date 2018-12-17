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Варфоломей освободил митрополита Симеона от любого наказания Московского патриархата

Новости » Общество    17.12.2018 - 19:08
Варфоломей освободил митрополита Симеона от любого наказания Московского патриархата
Фото: митрополит Симеон (pravlife.org)

Письмо от патриарха Варфоломея было получено 14 декабря

Митрополит Винницкий и Барский Симеон получил письмо от Вселенского патриарха Варфоломея, освобождающего его от любого наказания, которое наложит Украинская православная церковь Московского патраирхата (УПЦ МП) в связи с переходом в Православную церковь Украины. РБК-Украина получило копию письма.

"Письмо от Варфоломея было получено еще 14 декабря, то есть любое наказание, включая решение Синода Московского патриархата от 17 декабря о запрете служения, автоматически снимается", - сообщил секретарь Винницкой епархии протодиакон Владислав Демченко.

Варфоломей освободил митрополита Симеона от любого наказания Московского патриархата

Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей освободил митрополита Александра (Драбинко) от санкций Московского патриархата. 

Сегодня Синод Украинской православной церкви Московского патриархата снял с должности двух иерархов, которые приняли участие в Объединительном соборе в Киеве 15 декабря. 

Как известно, на Объединительный собор прибыли не менее двух иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата. В частности, на Собор прибыли митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский УПЦ МП Александр (Драбинко), а также митрополит Винницкий и Барский Симеон.

Кроме того, после литургии в Михайловском соборе предстоятель новой церкви Епифаний (Думенко) заявил, что Православная церковь Украины готова принять иерархов УПЦ Московского патриархата.

Варфоломей освободил митрополита Александра (Драбинко) от санкций Московского патриархата Синод УПЦ МП лишил сана двух иерархов, участвовавших в Соборе
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