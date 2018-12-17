Варфоломей освободил митрополита Симеона от любого наказания Московского патриархата

Фото: митрополит Симеон (pravlife.org)

Письмо от патриарха Варфоломея было получено 14 декабря

Митрополит Винницкий и Барский Симеон получил письмо от Вселенского патриарха Варфоломея, освобождающего его от любого наказания, которое наложит Украинская православная церковь Московского патраирхата (УПЦ МП) в связи с переходом в Православную церковь Украины. РБК-Украина получило копию письма.

"Письмо от Варфоломея было получено еще 14 декабря, то есть любое наказание, включая решение Синода Московского патриархата от 17 декабря о запрете служения, автоматически снимается", - сообщил секретарь Винницкой епархии протодиакон Владислав Демченко.

Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей освободил митрополита Александра (Драбинко) от санкций Московского патриархата.

Сегодня Синод Украинской православной церкви Московского патриархата снял с должности двух иерархов, которые приняли участие в Объединительном соборе в Киеве 15 декабря.

Как известно, на Объединительный собор прибыли не менее двух иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата. В частности, на Собор прибыли митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский УПЦ МП Александр (Драбинко), а также митрополит Винницкий и Барский Симеон.

Кроме того, после литургии в Михайловском соборе предстоятель новой церкви Епифаний (Думенко) заявил, что Православная церковь Украины готова принять иерархов УПЦ Московского патриархата.