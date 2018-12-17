Синод УПЦ МП лишил сана двух иерархов, участвовавших в Соборе

Фото: митрополиты Александр и Симеон на Соборе (facebook.com/oBohdanTymoshenko)

Также были приняты соответствующие решения относительно священников и дьяконов

Синод Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) снял с должности двух иерархов, которые приняли участие в Объединительном соборе в Киеве 15 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент.

Сообщается, что синод УПЦ МП снял с должности двух иерархов, принявших участие в Объединительном соборе, и предал их анафеме.

"Священный Синод вынужден был принять решение относительно двух наших архиереев, которые, невзирая на решения Архиерейского Собора, и священного Синода, приняли участие в собрании 15 декабря. Потому священный Синод уволил от управления епархией и временно отстранил от служения митрополита Винницкого и Барского Симеона. С должности уволен викарный епископ Киевской митрополии - митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко)", - сказал он.

Также были приняты соответствующие решения относительно священников и дьяконов, которые участвовали в Объединительном Соборе.

Место митрополита Александра (Драбинко) занял архимандрит Дионисий (Пилипчук). Викарным архиереем Днепропетровской епархии стал архимандрит Андрей.

Напомним, УПЦ МП собралась на внеочередной синод после Объединительного собора украинских церквей. Сообщается, что в резиденции митрополита Онуфрия в Киево-Печерской лавре начался внеочередной синод с участием митрополитов Одесского и Израильского Агафангела, Симферопольского и Крымского Лазаря, Хустского и Виноградовского Марка, Донецкого и Мариупольского Илариона и других иерархов.

Отметим, что на Объединительный собор прибыли не менее двух иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата. В частности, на Собор прибыли митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский УПЦ МП Александр (Драбинко), а также митрополит Винницкий и Барский Симеон.

Кроме того, после литургии в Михайловском соборе предстоятель новой церкви Епифаний (Думенко) заявил, что Православная церковь Украины готова принять иерархов УПЦ Московского патриархата.