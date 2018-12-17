Фото: митрополита Александр (УНИАН)

Сегодня Синод УПЦ МП лишил сана двух иерархов, участвовавших в Соборе

Вселенский патриарх Варфоломей освободил митрополита Александра (Драбинко) от санкций Московского патриархата. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение митрополита в Facebook.

"Поскольку ваша епархия, которая в давнее время подпала под другую церковную юрисдикцию, была восстановлена благодаря отзыву и отмене грамоты, изданной нашим приснопамятным предшественником Дионисием IV, и теперь относится к Великой Константинопольской Христовой церкви и признается ее истинной дочерью, мы пришли к решению посредством этой патриаршей грамоты принять вас в юрисдикцию нашего святейшего апостольского и патриаршего Вселенского престола вместе с вашим непорочным клиром и благочестивым народом, освобождая от всякой ответственности, или обвинения, или любого другого прещения, налагаемого на вас каким бы то ни было церковным органом, и полностью принимая все, что вы делали как епископ и пастырь", - говорится в письме Варфоломея.

Напомним, сегодня Синод Украинской православной церкви Московского патриархата снял с должности двух иерархов, которые приняли участие в Объединительном соборе в Киеве 15 декабря. Место митрополита Александра (Драбинко) занял архимандрит Дионисий (Пилипчук).

УПЦ МП собралась на внеочередной синодпосле Объединительного собора украинских церквей. Сообщается, что в резиденции митрополита Онуфрия в Киево-Печерской лавре начался внеочередной синод с участием митрополитов Одесского и Израильского Агафангела, Симферопольского и Крымского Лазаря, Хустского и Виноградовского Марка, Донецкого и Мариупольского Илариона и других иерархов.

Отметим, что на Объединительный собор прибыли не менее двух иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата. В частности, на Собор прибыли митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский УПЦ МП Александр (Драбинко), а также митрополит Винницкий и Барский Симеон.

Кроме того, после литургии в Михайловском соборе предстоятель новой церкви Епифаний (Думенко) заявил, что Православная церковь Украины готова принять иерархов УПЦ Московского патриархата.