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Варфоломій звільнив митрополита Симеона від будь-якого покарання Московського патріархату

Новини » Суспільство    17.12.2018 - 19:08
Варфоломій звільнив митрополита Симеона від будь-якого покарання Московського патріархату
Фото: митрополит Симеон (pravlife.org)

Лист від патріарха Варфоломія було отримано 14 грудня

Митрополит Вінницький і Барський Симеон отримав лист від Вселенського патріарха Варфоломія, що звільняє його від будь-якого покарання, яке накладе Українська православна церква Московського патраірхату (УПЦ МП) у зв'язку з переходом в Православну церкву України. РБК-Україна отримало копію листа.

"Лист від Варфоломія було отримано ще 14 грудня, тобто будь-яке покарання, включаючи рішення Синоду Московського патріархату від 17 грудня про заборону служіння, автоматично знімається", - повідомив секретар Вінницької єпархії протодиякон Владислав Демченко.

Варфоломій звільнив митрополита Симеона від будь-якого покарання Московського патріархату

Нагадаємо, Вселенський патріарх Варфоломій звільнив митрополита Олександра (Драбинко) від санкцій Московського патріархату.

Сьогодні Синод Української православної церкви Московського патріархату зняв з посади двох ієрархів, які взяли участь в Об'єднавчому соборі в Києві 15 грудня.

Як відомо, на Об'єднавчий собор прибулт не менше двох ієрархів Української православної церкви Московського патріархату. Зокрема, на Собор прибули митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський УПЦ МП Олександр (Драбинко), а також митрополит Вінницький і Барський Симеон.

Крім того, після літургії, у Михайлівському соборі предстоятель нової церкви Єпіфаній (Думенко) заявив, що Православна церква України готова прийняти ієрархів УПЦ Московського патріархату.

Варфоломій звільнив митрополита Олександра (Драбинко) від санкцій Московського патріархату Синод УПЦ МП позбавив сану двох ієрархів, які брали участь у Соборі
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