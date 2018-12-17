Варфоломій звільнив митрополита Симеона від будь-якого покарання Московського патріархату

Фото: митрополит Симеон (pravlife.org)

Лист від патріарха Варфоломія було отримано 14 грудня

Митрополит Вінницький і Барський Симеон отримав лист від Вселенського патріарха Варфоломія, що звільняє його від будь-якого покарання, яке накладе Українська православна церква Московського патраірхату (УПЦ МП) у зв'язку з переходом в Православну церкву України. РБК-Україна отримало копію листа.

"Лист від Варфоломія було отримано ще 14 грудня, тобто будь-яке покарання, включаючи рішення Синоду Московського патріархату від 17 грудня про заборону служіння, автоматично знімається", - повідомив секретар Вінницької єпархії протодиякон Владислав Демченко.

Нагадаємо, Вселенський патріарх Варфоломій звільнив митрополита Олександра (Драбинко) від санкцій Московського патріархату.

Сьогодні Синод Української православної церкви Московського патріархату зняв з посади двох ієрархів, які взяли участь в Об'єднавчому соборі в Києві 15 грудня.

Як відомо, на Об'єднавчий собор прибулт не менше двох ієрархів Української православної церкви Московського патріархату. Зокрема, на Собор прибули митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський УПЦ МП Олександр (Драбинко), а також митрополит Вінницький і Барський Симеон.

Крім того, після літургії, у Михайлівському соборі предстоятель нової церкви Єпіфаній (Думенко) заявив, що Православна церква України готова прийняти ієрархів УПЦ Московського патріархату.