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На Собор прибыли не менее двух иерархов УПЦ Московского патриархата

Новости » Политика    15.12.2018 - 13:32
На Собор прибыли не менее двух иерархов УПЦ Московского патриархата
Фото: митрополиты Александр (Драбинко) и Симеон (facebook.com/oBohdanTymoshenko)

На Собор прибыли митрополиты Александр (Драбинко) и Симеон

На Объединительный собор прибыли не менее двух иерархов Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию представителя УПЦ Киевского патриархата Богдана Тимошенко в Facеbook.

Сообщается, что на Собор прибыли митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский УПЦ МП Александр (Драбинко), а также митрополит Винницкий и Барский Симеон.

На Собор прибыли не менее двух иерархов УПЦ Московского патриархата

Фото: митрополиты Александр (Драбинко) и Симеон (facebook.com/oBohdanTymoshenko)

Напомним, ранее РБК-Украина со ссылкой на источники сообщало, что участие в Соборе должны принять около 10 иерархов УПЦ Московского патриархата. То есть с учетом священников и мирян в формате поместного собора предполагалось, что у УПЦ МП будет до 30 голосов на выборах предстоятеля новой церкви.

Около двух часов назад на Собор прибыл и президент Украины Петр Порошенко. Ожидалось, что он выступит с приветственным словом, однако до сих пор официальных включений из самого Софийского собора не было. Отметим, собор проходит в закрытом режиме, голосование за предстоятеля новой автокефальной украинской церкви также будет тайным.

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Новости Украины УПЦ МПАвтокефалияОбъединительный собор
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