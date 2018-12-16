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Епифаний подтвердил готовность принять иерархов УПЦ МП в новую церковь

Новости » Политика    16.12.2018 - 14:23
Епифаний подтвердил готовность принять иерархов УПЦ МП в новую церковь
Фото: митрополит Епифаний (РБК-Украина)

Новая церковь готова принять иерархов Московского патриархата с "братской любовью"

Православная церковь Украины готова принять иерархов УПЦ Московского патриархата. Об этом после литургии в Михайловском соборе заявил предстоятель новой церкви Епифаний (Думенко), передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, новая церковь, первым делом, должна засвидетельствовать единство.

"Когда это увидят остальные, я верю, что они придут к нам, и мы в согласии будем строить православную церковь…. Я уже сказал, что мы готовы принять их с братской любовью, забыть все обиды, которые были до этого. Все что было, мы не должны даже вспоминать, а строить все на основании любви… Вражда разъединяет, это грех….который имеет свойство разрушать. А любовь имеет свойство объединять", - подчеркнул Епифаний.

Напомним, ранее Епифаний заявил, что церковь не будет принимать весомые решения до получения томоса об автокефалии. Он также отметил, что томос юридически оформит независимость поместной церкви.

Отметим, сегодня Епифаний провел первую литургию на посту предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины.

 

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